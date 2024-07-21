Çukurova Havalimanı açılıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

8 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş kalkış yapabileceğini belirterek, "8 milyon yolcu kapasitesiyle hem bölgenin hem ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük merkezi ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Havalimanımızdaki kargo trafiğinin de ticaret hacmini iki katına çıkaracağını öngörüyoruz" dedi. Havalimanının 110 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası olduğunu aktaran Uraloğlu, "40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu var" diye konuştu.