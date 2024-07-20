SGK SSK gün hizmet birikim gün tablosuna revize! 46-53 yaşla müthiş emeklilik jesti

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞIN ROLÜ Prim günü yetersiz olan fakat belirli bir yaşa ulaşmış kişiler için 'yaştan emeklilik' imkanı sunulmaktadır.

Özellikle 3600 gün prim ödemesi yapan bireyler, yaş kriterini sağladıkları takdirde erken emeklilik avantajından yararlanabilirler. Bu sistem, prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireyler için önemli bir fırsat sunar.

ÖZEL DÖNEMLER VE EMEKLİLİK KOŞULLARI Belirli tarih aralıklarında sigortalı olan bireyler için özel emeklilik koşulları geçerlidir. Örneğin, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik şartları geçerlidir.

Bu dönemde sigortalı olan kişiler için prim gün şartı 4500'e yükselmiştir. Kadınlar için 58 yaş, erkekler için ise 60 yaş emeklilik şartları arasında yer almaktadır. Bu durum, sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanı sıra yaş faktörünü de göz önünde bulundurarak emeklilik hakkı elde etmenin kapılarını açar.