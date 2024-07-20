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İş dünyası Moody’s’in Türkiye kararından memnun

Fitch ve Standard&Poor's’un ardından bir kredi notu artışı da Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltirken, kredi notu görünümünü ise ‘pozitif’ olarak korudu.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 13:58 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 13:58
İş dünyası Moody’s’in Türkiye kararından memnun

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İş dünyasının önemli temsilcileri not kararını memnuniyetle karşıladı. Hafta başında yaptığı açıklamada iki kademe not artışını öngören ve Moody's raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, kredi notu artışının disiplinle uygulanan ekonomi programının bir sonucu olduğunu belirterek, "Türkiye'deki siyasi istikrar, güven ortamı ama bununla beraber uygulanan doğru ekonomi politikalarının sonucunda bu karar alınmıştır. Önceki açıklamamızda not artışının hangi seviyede olacağını bildirmiştik. Zaten küresel piyasaların ve finans kuruluşlarının programa olan güveni aşikâr. Programın çıktılarını güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. Bu süreçte ülkemiz gri listeden çıkma başarısı da elde etti. Not artış trendinin devam edeceği kanaatindeyim. Özellikle sonbahar aylarında not artışları arka arkaya gelecektir. Not artırımı sermaye girişini hızlandırır. Sermaye girişinin olduğu ortamda ne kur, ne enflasyon ne de cari açık problemi kalır." ifadelerini kullandı.

"YABANCI SERMAYE TÜRKİYE'YE CİDDİ TEVECCÜH GÖSTERİYOR"
Dr. Erkan Kork, bundan sonra gerek doğrudan yatırım gerek portföy yatırımı anlamında daha büyük yatırımlar beklediklerini kaydederek, "Yabancı sermaye Türkiye'ye ciddi anlamda teveccüh gösteriyor. Uluslararası doğrudan yatırımların yıl sonuna kadar ivmelenmesini bekliyorum. Kuşkusuz bu gelişmeler bir tesadüf değil; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin yoğun çabalarıyla izlenen basiretli, gerçekçi ve tutarlı politikaların kararlılıkla uygulanmasının bir sonucudur. Türkiye'nin kredi notunun bu seviyeye ulaşmasının sadece kamunun değil, özel sektör kuruluşlarının da finansmana erişimini olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Bu not, Hazine'mizin ve şirketlerimizin borçlanma yükünü azaltacak ve ülkemizin uzun vadeli büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin kredi notu yükseldi

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