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10 ila 15 yıl primi dolan emekli! SGK otomatik maaş bağlıyor

Emeklilik için gereken sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları karşılamak zor olsa da kısmi emeklilik yeni bir çıkış kapısı sunuyor. Bazı sigortalılar için 10, bazıları için 12.5 ve bazıları için ise 15 yıl prim yeterli olabiliyor. Bu noktada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor ve belirli şartları sağlayanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Peki, az primle kimler, nasıl emekli olabiliyor?

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:23 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:23
10 ila 15 yıl primi dolan emekli! SGK otomatik maaş bağlıyor

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Günümüz çalışma hayatında, herkesin hayali belirli bir süre sonra rahat bir emeklilik dönemine adım atmak. Ancak, herkes için gerekli prim günlerini tamamlamak mümkün olmayabiliyor. Bu noktada devreye 'kısmi emeklilik' giriyor; sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha az primle emeklilik mümkün hale geliyor.

10 Yıl Primle Emeklilik: Kimler Yararlanabilir?

10 yıl prim ödemiş bireyler için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor. Bu imkândan faydalanmanın ilk şartı 8 Eylül 1999 tarihi veya öncesinde sigortalı olmak.

İkinci önemli kriter ise SSK'lı olmak. Kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Emeklilik yaşı, 3 şartın hangisi en son tamamlanmışsa, o tarihe göre belirleniyor ve yaş şartı 58'e kadar çıkabiliyor.

Tarım İşçileri İçin Özel İmkan

Tarım işçileri, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sayesinde, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 prim günü koşullarını sağladıklarında, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor.

1984'te tarım çalışanlarına verilen sosyal sigorta hakkı, 2008'deki sosyal güvenlik reformu ile son bulsa da, bu tarihten önce hak kazananlar için emeklilik imkânı devam ediyor.

12.5 Yıl Primle Emeklilik: Gerekenler Neler?

SSK'lıların, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigorta girişli olmaları durumunda, kısmi emeklilik için gerekli prim günü 4500'e yani 12.5 yıla çıkıyor.

Emeklilik için gerekli diğer şartlar ise 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak.

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