10 ila 15 yıl primi dolan emekli! SGK otomatik maaş bağlıyor

Tarım İşçileri İçin Özel İmkan
Tarım işçileri, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sayesinde, 15 yıllık sigortalılık ve 3600 prim günü koşullarını sağladıklarında, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor.
1984'te tarım çalışanlarına verilen sosyal sigorta hakkı, 2008'deki sosyal güvenlik reformu ile son bulsa da, bu tarihten önce hak kazananlar için emeklilik imkânı devam ediyor.
12.5 Yıl Primle Emeklilik: Gerekenler Neler?
SSK'lıların, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigorta girişli olmaları durumunda, kısmi emeklilik için gerekli prim günü 4500'e yani 12.5 yıla çıkıyor.
Emeklilik için gerekli diğer şartlar ise 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak.