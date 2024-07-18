TOKİ zam oranı yüzde kaç oldu 2024? Temmuz TOKİ satış fiyatlarına zam geldi mi? Aylık taksitler kaç TL olacak? TÜFE oranı...

Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor?

Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak peşin yapılmaktadır.

Bedel tespiti nasıl yapılıyor?



Bedel tespiti, tapulu yapılar için arsa, bina ve eklenti olarak hesaplanırken kendisine ait olmayan arazi üzerinde tapusuz binası olanlara sadece enkaz (bina-yapı varsa ağaç) değeri üzerinden yapılır. Mülkiyeti yapı sahibine ait olmayan durumda, arsa/arazi için değil yapı için bedel takdir edildiğinden bedel; yapının metrekare büyüklüğüne, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzına göre değişmektedir.