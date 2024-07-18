İslam Memiş’ten ters köşe eden açıklama: Dolar, Altın ve Bitcoin için yeni rakam verdi!

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu olayı değerlendirerek, Trump'ın başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Memiş'e göre, Trump'ın başkanlık yarışını kazanması, Kasım ayı itibariyle küresel piyasaları yeni bir sürece sokabilir. Bu sürecin merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller ve borsalarda yeni bir fiyatlama dönemi başlatabileceğini belirtti. Memiş, bu gelişmelerin yatırımcılar açısından önemli fırsatlar ve riskler barındırdığını, piyasalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.