SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İslam Memiş'ten ters köşe eden açıklama: Dolar, Altın ve Bitcoin için yeni rakam verdi!

Trump'ın başkanlık seçimi adaylığıyla birlikte piyasaların hareketlenebileceğini belirten altın uzmanı İslam Memiş, özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımcılarının bu süreçten ciddi şekilde etkileneceğini vurguladı. Memiş, bu gelişmelerin keriz silkeleme operasyonu olarak adlandırılabilecek sert hareketlere yol açabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:44 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:44
İslam Memiş’ten ters köşe eden açıklama: Dolar, Altın ve Bitcoin için yeni rakam verdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu olayı değerlendirerek, Trump'ın başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Memiş'e göre, Trump'ın başkanlık yarışını kazanması, Kasım ayı itibariyle küresel piyasaları yeni bir sürece sokabilir. Bu sürecin merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller ve borsalarda yeni bir fiyatlama dönemi başlatabileceğini belirtti. Memiş, bu gelişmelerin yatırımcılar açısından önemli fırsatlar ve riskler barındırdığını, piyasalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

2024 Yıl Sonu Altın Fiyatı Tahmini

İslam Memiş, altın fiyatları için yaptığı yıl sonu tahmininde, altın ve gümüşün her ay yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirtti. Yıl sonunda gram altının 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini söyledi. Bu tahminler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırabilir ve fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir.

Dolar Kuru ve EUR/USD Paritesi

Dolar kuru için önemli bir etken olan EUR/USD paritesi hakkında da görüş bildiren Memiş, destek seviyelerinin kırılması halinde doların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini ifade etti. Bu durum, doların güçlenmesine ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken yeni fiyatlama süreçlerine yol açabilir.

Bitcoin İçin Yeni Rakamlar

Bitcoin hakkında da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, Bitcoin fiyatının 52 bin ile 62 bin dolar arasında seyretmesini beklediğini belirtti. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların yatırımcılar üzerinde büyük etkisi olabileceğini ve bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın Yatırımcıları İçin Uyarılar

Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşabileceğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların altın alım satımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle ani fiyat değişiklikleri yaşanabilir. Yatırımcıların bu süreçte uzun vadeli stratejiler benimsemeleri, ani kararlar yerine piyasa trendlerini takip etmeleri önemlidir.

Dolar ve EUR/USD Paritesi İlişkisi

Dolar kuru üzerindeki en önemli etkenlerden biri olan EUR/USD paritesi, global piyasalarda doların değerini belirlemede kritik rol oynar. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, paritenin destek seviyelerini kırması, doların güçlenmesine ve yatırımcıların dolar alımlarını artırmasına yol açabilir. Bu durum, piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlayabilir.

İslam Memiş'in Uyarıları ve Tavsiyeleri

İslam Memiş, piyasalar üzerinde yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın, dolar ve kripto para piyasalarındaki ani değişikliklerin yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tür süreçlerde temkinli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Piyasalardaki dalgalanmaların büyük fırsatlar sunduğu kadar büyük riskler de barındırdığını unutmamak gerekiyor.

Trump'a yönelik suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler? Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, piyasalar üzerinde büyük bir belirsizlik yaratabilir. Özellikle ABD'deki siyasi istikrarın bozulması, global piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. İslam Memiş, bu tür gelişmelerin altın, dolar ve kripto para piyasalarında ani hareketler yaratabileceğini belirtiyor.

Dolar kuru neye göre belirlenir? Dolar kuru, global ekonomik göstergeler, merkez bankalarının politikaları ve özellikle EUR/USD paritesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. İslam Memiş, destek seviyelerinin kırılması halinde doların güçlenebileceğini ifade ediyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur? İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Bitcoin fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, Bitcoin fiyatlarının 52 bin ile 62 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini ifade ediyor. Kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olması, yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındırıyor.

Keriz silkeleme operasyonu nedir? Keriz silkeleme operasyonu, finansal piyasalarda yatırımcıları yanıltmak amacıyla yapılan ani ve sert hareketlerdir. Bu tür operasyonlar, küçük yatırımcıların panik yapmasına ve zarar etmesine yol açabilir.

Yatırımcılar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Yatırımcıların bu süreçte dikkatli ve temkinli olmaları büyük önem taşıyor. Piyasa trendlerini takip etmek, uzun vadeli stratejiler benimsemek ve ani kararlar almamak önemlidir. İslam Memiş, özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup takvim.com.tr tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması
MASAK’ın mama lobisi raporu ortaya çıktı! İşte sokakları terörize eden sözde hayvanseverlerin 4 ayaklı çetesi
İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha
Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Dumanlar bir anda kapladı
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
Joe Biden Kovid’e yakalandı! Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor: Bir tweet attı ortalığı karıştırdı
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
SON DAKİKA