Eksik gün prim dezavantajı olana müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik

Erken emeklilikten faydalanmak isteyenler, yeni düzenlemelerin detaylarını merak ediyor ve mevzuatları dikkatle inceliyor.
Doğum ve Askerlik Borçlanmasıyla Emekliliği Öne Çekmek
Kadın çalışanlar için, doğum sonrası iş hayatından uzak kalmak emeklilik planlarını önemli ölçüde etkileyebiliyor.
Bu kapsamda vatandaşlara "doğum borçlanması" hakkı sunuyor. Anneler, üç çocuğa kadar olan süreler için prim kazanabiliyorlar.
Ayrıca askerlik görevini tamamlayan erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması fırsatı bulunuyor. Askerlik süresinin sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesiyle, prim gün sayısının artırılması mümkün olabiliyor.