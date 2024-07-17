Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve Akbank 30 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Kampanyası Garanti BBVA, yaz kredisi kampanyası kapsamında 30 bin TL değerinde ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Bu kredi için belirlenen aylık taksit tutarı 1.918 TL olup, toplamda 69.259 TL ödeme yapılmaktadır. Garanti BBVA'nın faiz oranı ise %4,19 olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Vakıfbank, sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara 30 bin TL kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank'ın belirlediği aylık taksit tutarı 2.159 TL olup, toplamda 77.903 TL ödeme yapılmaktadır. Faiz oranı ise %4,95 olarak açıklanmıştır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara 30 bin TL kredi fırsatı sunmaktadır. Ziraat Bankası'nın belirlediği aylık taksit tutarı 2.028 TL olup, toplamda 73.178 TL ödeme yapılmaktadır. Bankanın sunduğu faiz oranı ise %4,54'tür.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikle ilgili bankaların internet sitelerinden veya şubelerinden başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında istenen belgeler arasında kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikametgah belgesi bulunmaktadır. Bankalar, başvuru değerlendirmesi yaparken kredi notunu ve gelir durumunu göz önünde bulundurarak kredi verip vermeyeceklerine karar verirler.