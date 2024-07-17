İslam Memiş’ten Çarpıcı Açıklama: Dolar, Altın ve Bitcoin İçin Yeni Fiyat Verdi!

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur? İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Bitcoin fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, Bitcoin fiyatlarının 52 bin ile 62 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini ifade ediyor. Kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olması, yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındırıyor.