Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler bugün başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN FARK TABLOSU
Önceki kök aylık: 7.050,00 TL
Ek ödemeli: 7.402,50 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 8.793,47 TL
Ek ödemeli: 9.145,20 TL
Şimdi yatırılacak: 10.000,00 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.500,00 TL
Önceki kök aylık: 7.500,00 TL
Ek ödemeli: 7.800,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL
Ek ödemeli: 9.728,94 TL
Şimdi yatırılacak: 10.000,00 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.500,00 TL
Önceki kök aylık: 8.000,00 TL
Ek ödemeli: 8.320,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 9.978,40 TL
Ek ödemeli: 10.377,54 TL
Şimdi yatırılacak: 10.377,54 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 2.122,46 TL
Önceki kök aylık: 8.500,00 TL
Ek ödemeli: 8.840,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 10.602,05 TL
Ek ödemeli: 11.026,13 TL
Şimdi yatırılacak: 11.026,13 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 1.473,87 TL
Önceki kök aylık: 9.000,00 TL
Ek ödemeli: 9.360,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL
Ek ödemeli: 11.674,73 TL
Şimdi yatırılacak: 11.674,73 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 825,27 TL
Önceki kök aylık: 9.500,00 TL
Ek ödemeli: 9.880,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL
Ek ödemeli: 12.323,32 TL
Şimdi yatırılacak: 12.323,32 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 176,68 TL
Önceki kök aylık: 9.615,38 TL
Ek ödemeli: 10.000,00 TL
Yatırılan: 10.000,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 11.993,26 TL
Ek ödemeli: 12.472,99 TL
Şimdi yatırılacak: 12.472,99 TL
Yatırılması gereken: 12.500 TL
Fark: 27,01 TL
Önceki kök aylık: 10.000,00 TL
Ek ödemeli: 10.400,00 TL
Yatırılan: 10.400,00 TL
% 24.73 zamlı kök aylık: 12.473,00 TL
Ek ödemeli: 12.971,92 TL
Şimdi yatırılacak: 12.971,92 TL
Yatırılması gereken: 12.971,92 TL
Fark: YOK
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