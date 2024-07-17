BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 19 Temmuz Cuma 2024 BİM AKTÜEL kataloğu! Çarşaf 115 TL, 2’li Yastık Kılıfı 59 TL, Yüz Havlusu 65 TL...

Her hafta birbirinden farklı indirimli ürünleri müşterilerine sunan BİM, 19 Temmuz Cuma günü için hazırladığı aktüel katalog ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji tutkunları için iPhone 12 Cep Telefonu, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu ve Kablosuz Kulaklık gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, yaz aylarının vazgeçilmezi olan Şişme Bot, Katlanır Şezlong, Deniz Yatağı ve Çocuk Havuzu gibi deniz ürünleri de uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.