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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? 19 Temmuz Cuma 2024 BİM AKTÜEL kataloğu! Çarşaf 115 TL, 2’li Yastık Kılıfı 59 TL, Yüz Havlusu 65 TL...

BİM mağazaları, her hafta yayınladığı aktüel katalog ile birbirinden farklı ve cazip ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta 16-19 Temmuz tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında teknoloji severlerin ilgisini çekecek birçok ürün yer alıyor. iPhone 12 Cep Telefonu, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu, Kablosuz Kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra, Fakir Türk Kahvesi Makinesi, Çay Makinesi ve Tost Makinesi gibi ev aletleri de mağazalarda bulunabilecek. Ayrıca, Katlanır Elektrikli Bisiklet, Şişme Bot, Katlanır Şezlong gibi spor ve eğlence ürünleri de bu haftanın dikkat çekenleri arasında. Detaylı ürün listesi ve daha fazlası için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 18:56 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 18:56
BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde? 19 Temmuz Cuma 2024 BİM AKTÜEL kataloğu! Çarşaf 115 TL, 2’li Yastık Kılıfı 59 TL, Yüz Havlusu 65 TL...

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Her hafta birbirinden farklı indirimli ürünleri müşterilerine sunan BİM, 19 Temmuz Cuma günü için hazırladığı aktüel katalog ile yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji tutkunları için iPhone 12 Cep Telefonu, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu ve Kablosuz Kulaklık gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, yaz aylarının vazgeçilmezi olan Şişme Bot, Katlanır Şezlong, Deniz Yatağı ve Çocuk Havuzu gibi deniz ürünleri de uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM 19 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Iphone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL

Typ C - Typ C Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL

SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL

Katlanır Şezlong 849 TL

Ayak Pompası 199 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

Yunus Deniz Yatağı 399 TL

Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

Donut Deniz Simidi 249 TL

Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL

TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL

Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Corby Control Smart Drone 1.499 TL

Katlanır Yatak 1.399 TL

Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

Barbie Bebek 169 TL

Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL

3'lü Arabalar 199 TL

Oyuncak Kamyon 56 cm 399 TL

Yengeç ve Balık Tutma Oyunu 199 TL

Oyuncak Puset 149 TL

Kumbara 22,50 TL

Doktor Seti 79 TL

Top Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Kedi Tüy Tarağı 59 TL

Çantalı Dikiş Seti 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 299 TL

2'li Yastık Kılıfı 59 TL

Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Elbise 129 TL

Yüz Havlusu 65 TL

Chef's 2'li Tava Seti 24+28 cm 379 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 65 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 510 cc 32,50 TL

Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 1,5L 49 TL

Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı 2,5L 59 TL

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