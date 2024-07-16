YURTDIŞI HARÇ PULU TEMMUZ ZAMMI: Yurtdışı Çıkış Harcı 2024 Ne Kadar Oldu? Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaç Gün Geçerli?

Son dakika haberine göre yurt dışı çıkış harcı fiyatlarına zam geldi. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...
Son dakika haberine göre yurt dışı çıkış harcı fiyatlarına zam geldi. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında 150 TL olan harç parasının 500 TL olarak güncellendiğini aktardı.
Yurt Dışı Çıkış Harcı Kimlerden Alınmıyor? Ödeme Nasıl Yapılıyor?
Yurt dışına çıkışlarda ödenmesi gereken harç ücreti, bazı durumlarda uygulanmıyor. Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ve ödeme yöntemleriyle ilgili detaylar haberimizde...
Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcından Muaf?
Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar
7 yaşını doldurmamış olanlar
Pasaport yerine geçen belgelerle (hususi pasaport, hizmet pasaportu, diplomatik pasaport gibi) çıkış yapanlar
Yurt dışına çıkacak ve harç ücretinden muaf olmayan vatandaşlar, ödemelerini aşağıdaki kanallardan yapabilirler:
Havalimanlarında bulunan ödeme noktaları ve vezneler
Gümrük saymanlıkları
Maliye Bakanlığı'na bağlı harç büroları
Anlaşmalı bankalar
Vergi daireleri