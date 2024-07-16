Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? Son dakika ücret oranı açıklandı!

Son dakika haberine göre yurt dışı çıkış harcı fiyatlarına zam geldi. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında 150 TL olan harç parasının 500 TL olarak güncellendiğini aktardı.