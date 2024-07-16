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Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? Son dakika ücret oranı açıklandı!

2024 yılında Türkiye'den yurt dışına seyahat eden vatandaşlardan alınan yurt dışı çıkış harcı, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024 yılı yurt dışı çıkış harcı açıklandı. Peki, Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:17 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:49
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? Son dakika ücret oranı açıklandı!

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Son dakika haberine göre yurt dışı çıkış harcı fiyatlarına zam geldi. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...

Yurt dışı çıkış harç fiyatı yükseldi!

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında 150 TL olan harç parasının 500 TL olarak güncellendiğini aktardı.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Kimlerden Alınmıyor? Ödeme Nasıl Yapılıyor?

Yurt dışına çıkışlarda ödenmesi gereken harç ücreti, bazı durumlarda uygulanmıyor. Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ve ödeme yöntemleriyle ilgili detaylar haberimizde...

Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcından Muaf?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar

7 yaşını doldurmamış olanlar

Pasaport yerine geçen belgelerle (hususi pasaport, hizmet pasaportu, diplomatik pasaport gibi) çıkış yapanlar

Yurt dışına çıkacak ve harç ücretinden muaf olmayan vatandaşlar, ödemelerini aşağıdaki kanallardan yapabilirler:

Havalimanlarında bulunan ödeme noktaları ve vezneler

Gümrük saymanlıkları

Maliye Bakanlığı'na bağlı harç büroları

Anlaşmalı bankalar

Vergi daireleri

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