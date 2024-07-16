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Emekliye en az 12 bin 500 TL! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?

SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammının yüzde 24.73 çıkmasının ardından en düşük emekli aylığı ödemesinde de artış yapıldı. Taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkaracak düzenleme hızla Meclis’e sevk edildi. Peki yeni zam ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilere zamlı ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylarıyla emekli zamları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:26 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:34
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?

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Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli maaşına iyileştirme konusunda yürütülen çalışma tamamlandı.Kararı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Abdullah Güler, emeklilere yapılacak en düşük maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Güler, teklifte emeklilere yönelik bu düzenlemenin de yer aldığını söyledi.



3.7 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR
Düzenlemeden önümüzde 6 aylık dönemde 3.7 milyon emeklinin yararlanacağını aktaran Güler, "Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33.2 milyar lira. Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



NASIL UYGULANACAK?
Güler, Meclis'e taşınan en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin hak kaybına yol açmayacak şekilde yürürlüğe alınacağını da ifade etti. Bu düzenleme ile yüzde 24.73 zammın yansıtıldığı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere yapılacak ödeme Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Düzenlemeden sadece zam sonrası kök aylığı ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında kalan emekliler değil, 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler de yararlanacak. 2 bin 500 liraya varan gelir artışı söz konusu olacak.



Düzenleme, önce Meclis komisyonunun, ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Meclis'ten geçerek yasalaşacak olan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Düzenlemenin hızla yasalaşması beklenirken, emeklilere zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. SSK'lılardan yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar yarın, 7 olanlar 18 Temmuz'da, 5 olanlar 19 Temmuz'da, 3 olanlar 20 Temmuz'da maaşlarını alacak. SSK'lılara yapılacak ödemeler 26 Temmuz'da tahsis numarası son rakamı 0 olan emeklilerle tamamlanacak.



Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ise 25 Temmuz'da tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerle başlayacak. Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz


NE YATIRILACAK?
Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR
Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira olan emekli, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı yüzde 24.73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi de 473,97 liraya çıktı, yeni geliri toplam 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Bu emekliye mevcut düzenleme kapsamında şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak. 12 bin 500 lira taban aylık yürürlüğe girdiğinde, bu emekliye düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 176,78 lira daha ödeme yapılacak.



ÖRNEK HESAPLAMALAR
Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira ek ödeme ve 2 bin 200 lira Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesiyle) birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yüzde 24.73 zamla yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemeli aylığı 9 bin 728 lira 94 kuruşa çıktı. Bu emekliye şimdi 10 bin lira yatırılacak. Ancak yeni taban aylık uygulamaya alındığında emeklinin geliri 12 bin 500 liraya çıkacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde emekliye 2 bin 500 lira fark ödenecek.

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