Emekliye en az 12 bin 500 TL! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?

Düzenleme, önce Meclis komisyonunun, ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Meclis'ten geçerek yasalaşacak olan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Düzenlemenin hızla yasalaşması beklenirken, emeklilere zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. SSK'lılardan yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar yarın, 7 olanlar 18 Temmuz'da, 5 olanlar 19 Temmuz'da, 3 olanlar 20 Temmuz'da maaşlarını alacak. SSK'lılara yapılacak ödemeler 26 Temmuz'da tahsis numarası son rakamı 0 olan emeklilerle tamamlanacak.
Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ise 25 Temmuz'da tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerle başlayacak. Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek.
|SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?
|Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar:
|17 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar:
|18 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar:
|19 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar:
|20 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar:
|21 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar:
|22 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar:
|23 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar:
|24 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar:
|25 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar:
|26 Temmuz
|BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ GÜNLERİ
|Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar:
|25 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar:
|26 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar:
|27 Temmuz
|Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar:
|28 Temmuz
NE YATIRILACAK?
Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak.
ÖRNEK HESAPLAMALAR
Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira olan emekli, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı yüzde 24.73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi de 473,97 liraya çıktı, yeni geliri toplam 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Bu emekliye mevcut düzenleme kapsamında şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak. 12 bin 500 lira taban aylık yürürlüğe girdiğinde, bu emekliye düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 176,78 lira daha ödeme yapılacak.
ÖRNEK HESAPLAMALAR
Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira ek ödeme ve 2 bin 200 lira Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesiyle) birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yüzde 24.73 zamla yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemeli aylığı 9 bin 728 lira 94 kuruşa çıktı. Bu emekliye şimdi 10 bin lira yatırılacak. Ancak yeni taban aylık uygulamaya alındığında emeklinin geliri 12 bin 500 liraya çıkacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde emekliye 2 bin 500 lira fark ödenecek.