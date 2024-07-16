Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?

NE YATIRILACAK? Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak.

Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira olan emekli, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı yüzde 24.73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi de 473,97 liraya çıktı, yeni geliri toplam 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu.

Bu emekliye mevcut düzenleme kapsamında bu ay 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak. Eğer taban aylık 12 bin 500 liraya yükseltilirse bu emekliye 176,78 lira daha ödeme yapılması gerekecek. Bu durumda maaş gününde 23 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak, yeni taban aylık yürürlüğe girdiğinde de 176,78 lira fark ödemesi yapılacak.





Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira ek ödeme ve 2 bin 200 lira Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesiyle) birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yüzde 24.73 zamla yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemeli aylığı 9 bin 728 lira 94 kuruşa çıktı.

Bu emekliye şimdi 10 bin lira yatırılacak. Ancak yeni taban aylık uygulamaya alındığında emekliye fark ödemesi olacak. Taban aylık 12 bin 500 liraya çıkarılırsa, emekliye 2 bin 500 lira fark ödenecek.