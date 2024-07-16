SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?

Temmuz zammının belli olmasının ardından sıra ödemelere geldi. SSK emeklilerine yüzde 24.73 zammın yansıtıldığı kök aylıkları ve ek ödemeleri yarından itibaren yatırılıyor. İşte ödemelerin detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:26 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:12
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. İlk ödeme SSK emeklilerine yapılırken, Bağ-Kur emeklilerine ise ödemeler 25 Temmuz'dan itibaren yatırılacak.

En düşük emekli maaşında sona doğru!



KİM, NE ZAMAN ALACAK?
SSK'lılardan yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar yarın, 7 olanlar 18 Temmuz'da, 5 olanlar 19 Temmuz'da, 3 olanlar 20 Temmuz'da maaşlarını alacak. SSK'lılara yapılacak ödemeler 26 Temmuz'da tahsis numarası son rakamı 0 olan emeklilerle tamamlanacak.



Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ise 25 Temmuz'da tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerle başlayacak.

Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz


NE YATIRILACAK?
Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak.

Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak.



ÖRNEK HESAPLAMALAR
Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira olan emekli, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı yüzde 24.73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi de 473,97 liraya çıktı, yeni geliri toplam 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu.

Bu emekliye mevcut düzenleme kapsamında bu ay 12 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak. Eğer taban aylık 12 bin 500 liraya yükseltilirse bu emekliye 176,78 lira daha ödeme yapılması gerekecek. Bu durumda maaş gününde 23 bin 323 lira 32 kuruş yatırılacak, yeni taban aylık yürürlüğe girdiğinde de 176,78 lira fark ödemesi yapılacak.



Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira ek ödeme ve 2 bin 200 lira Hazine desteğiyle (5510 Ek 19 ödemesiyle) birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yüzde 24.73 zamla yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemeli aylığı 9 bin 728 lira 94 kuruşa çıktı.

Bu emekliye şimdi 10 bin lira yatırılacak. Ancak yeni taban aylık uygulamaya alındığında emekliye fark ödemesi olacak. Taban aylık 12 bin 500 liraya çıkarılırsa, emekliye 2 bin 500 lira fark ödenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamle
SON DAKİKA