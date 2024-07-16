Emekli zammı için son viraj!

Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi. 1 milyon 810 bin emekliyi kapsaması beklenen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 lira üzerinden çalışıldı. Zam çalışmasında en güçlü senaryo en düşük maaşın 12 bin lira olması yönünde. 12 bin liralık maaşın bütçeye maliyetinin aylık yaklaşık 4 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

ALTERNATİFLİ RAPOR

Erdoğan'a sunulan raporda en düşük maaş alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekilleniyor. Zam düzenlemesinden 1 milyon 810 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor. Emekliler için geliştirilen en düşük maaşın 11 bin 500 lira olması formülünün gerçekleşme ihtimali zayıf görülüyor. En güçlü senaryo ise en düşük maaşın 12 bin lira olması. Bu rakamın bütçeye getireceği aylık maliyet ise yaklaşık 4 milyar lira olarak belirtiliyor. Seçenekler arasında 12 bin 500 lira maaş da bulunuyor. Bu alternatifin 6 aylık bütçeye maliyetinin ise 32 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

FARKLAR AĞUSTOS'TA

Emeklilere yönelik iyileştirme zammı için gerekli olan yasal düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifinin içerisine eklenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zamlı maaşını alacak. En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise Temmuz ayına yetişmeyeceği için Ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.

GÜLER: MALİYETLERİ ÇIKARDIK

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, hazırladıkları çalışmayı bugün açıklayacaklarını kaydetti. Maliyet analizlerinin yapıldığını dile getiren Güler, emeklilere yönelik zam düzenlemesinin Vergi Paketi Teklifi'ne ekleneceğini dile getirdi.(Önder YILMAZ)