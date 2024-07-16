Aylık 17.739 TL taksitle 2 milyon 500 bin TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası vermeye başladı

Ortak konut kredisi nedir ve kimler başvurabilir? Ortak konut kredisi, en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek kredi başvurusu yapabilmesine olanak tanır. Düzenli gelire sahip olan kişiler bu krediye başvurabilirler.
Konut kredisi faiz oranı nedir? Ziraat Bankası, konut kredisi için aylık yüzde 3,49 faiz oranı sunmaktadır.
Konut kredisi taksit miktarı ne kadar olacak? 1.5 milyon TL kredi çeken kişiler için aylık taksit tutarı 88.695,76 TL'dir. Krediyi 5 kişi ortak olarak çekerlerse, kişi başına düşen taksit tutarı 17.739 TL olacaktır.
Kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvurusu, Ziraat Bankası şubelerinden veya internet üzerinden yapılabilir. Gerekli belgelerle birlikte başvurunuzu tamamlayarak kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi kullanımı için gerekli şartlar nelerdir? En az 2 en fazla 5 kişi düzenli gelire sahip olmalı, krediye konu olan konutun ekspertiz değeri üzerinden kredi kullanılmalı ve ipotek teminatı sağlanmalıdır.
Ortak konut kredisi hangi konutlar için kullanılabilir? Kredi, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konutlar için kullanılabilir. Bu sayede, güvenilir ve gerçek piyasa değeri üzerinden kredi alabilirsiniz.