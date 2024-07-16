4 bin 675 TL taksitle satın alın! Tatil kasabasında ucuz satılık arazi satılıyor! Bu illerde oturanlar yaşadı

Milli Emlak, tatil bölgelerinde yatırımcılara sunduğu uygun fiyatlı arazi seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgedeki arazi fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığı bir pazarda, sadece 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev kurmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Ayvalık'ta satılık arazi
AYVALIK'TA 111 BİN TL'YE ARAZİ
- Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺111.365,00
- Teminat Bedeli: ₺33.409,50
- Yüzölçümü: 171,33 m²
- İhale Tarihi: 24 Temmuz 2024
- İhale Saati: 11:00
- İhale Yeri: Balıkesir
Balıkesir satılık ucuz araziler
PREFABRİK EV FİYATLARI
Prefabrik evler, hem uygun fiyatları hem de pratik kurulumu ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte farklı boyutlarda prefabrik evlerin fiyat aralıkları
Küçük Prefabrik Evler (30-60 m²)
Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL
Orta Büyüklükte Prefabrik Evler (60-120 m²)
Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL
Balıkesir ve Yalova satılık araziler
Büyük Prefabrik Evler (120 m² ve üzeri)
Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri
Lüks Prefabrik Evler
Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri
MİLLİ EMLAK'IN ÖDEME AVANTAJLARI
🔶İhale İle Satış: Araziler ihale yoluyla satılır.
🔶Ödeme Kolaylığı: Taksitlendirme veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.
🔶Vergi ve Harç Muafiyeti: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler yoktur.
🔶Taksit ve Kredi İmkanı: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor.
4 BİN 675 TL TAKSİTLE SATIN ALABİLİRSİNİZ
Bu ödeme kolaylığı sayesinde 24 ay taksitle 111 bin TL'lik araziyi 4.675 TL aylık ödeme ile alabilirsiniz.