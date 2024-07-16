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16.1 milyon emekli sevinçten dört köşe olacak! %24.73 ilave ödemeyle maaşlar yükseldi! SSK BAĞKUR'luya en düşük...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam haberi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, Meclis'e sunulan yeni teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarının 12 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Şimdi gözler maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 13:20 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:21
16.1 milyon emekli sevinçten dört köşe olacak! %24.73 ilave ödemeyle maaşlar yükseldi! SSK BAĞKUR’luya en düşük...

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Meclis'e sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında emekli maaşlarında artış olacak. Bu teklif milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiriyor. Sunulan teklif ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU

Emeklilerin merakla beklediği iyileştirme zamlarıyla ilgili yapılan hesaplamalar ve detaylar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bu kapsamda yeni zam oranları duyuruldu. Emeklilerin maaşlarına yüzde 24.73 oranında bir artış yapılacak. Bu artış, kök aylıklar ve ek ödemeleri kapsıyor.

FARKLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Yeni düzenleme ile emekli maaşlarına yapılan zamlar, Temmuz ayına yetişmeyeceği için, emeklilerin hesaplarına bu farklar Ağustos ayı içinde yatırılacak.

MAAŞ HESAPLAMALARI NASIL YAPILACAK?

Zamlı kök aylıklar ve ek ödemelerin toplamı 10 bin liranın altında olan emeklilere 10 bin lira yatırılacak.

Eğer bu tutarın üzerinde bir maaş hesaplanırsa emekliye hesaplanan maaş miktarı ödenecek. Yeni düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde, taban aylık miktarı ile arasındaki farklar da hesaplara yansıtılacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Birinci Örnek: Kök aylığı 9,500 TL olan bir emekli, %24.73 zamla birlikte aylığı 11,849 TL'ye çıkacak. Ek ödemelerle toplamda 12,323 TL alacak. Bu emekli şu anda 12,323 TL maaş alacak. 12,500 TL taban aylık uygulaması başladığında, 176,78 TL daha fazla alacak.

İkinci Örnek: Kök aylığı 7,500 TL olan başka bir emekli ise, zam sonrası 9,354 TL kök aylık alacak. Toplamda 10,000 TL maaş alacak ve yeni taban aylık ile 2,500 TL fark alacak.

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