SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

10.000, 11.000, 12.000, 12.500 TL emekli maaşı alanlara kaç TL zam geldi? Kök maaş hesaplama nasıl yapılır? Maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan temmuz zammı açıklandı. Ancak, AK Parti kurmayları ve hükümet, emeklilere '0' zam yapılmasını önlemek için yeni bir düzenleme yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:33 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:40
10.000, 11.000, 12.000, 12.500 TL emekli maaşı alanlara kaç TL zam geldi? Kök maaş hesaplama nasıl yapılır? Maaş farkı ne zaman yatacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri: Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede sona gelindi. AK Parti, en düşük emekli maaşı için yeni rakamı duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, süratle Meclis'e sevk edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı için yeni rakamı 12 bin 500 TL olarak açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

KÖK MAAŞIMI NASIL ÖĞRENİRİM?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız. İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

FARKLAR AĞUSTOS'TA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zamlı maaşını alacak. En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise Temmuz ayına yetişmeyeceği için Ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı belli oldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
15 Temmuz’un 8. yılında Saraçhane’de şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydan’ı ağırladı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
SON DAKİKA