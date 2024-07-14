SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli

Emeklilik hayalleri kuran milyonlar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde hayata geçirdiği düzenlemelerle erken emekliliği daha erişilebilir bir noktaya taşıyor. Vatandaşlar artık kendi koşullarına uygun esnek seçeneklerle emeklilik planlarını şekillendirme fırsatı buluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 15:10 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 15:10
Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik hayalleri kuran milyonlarca vatandaş için son dönemde atılan adımlar, erken emekliliği ulaşılabilir bir hedefe dönüştürüyor. Sosyal güvenlik sistemindeki esneklik artarken, farklı koşullara ve mesleklere özel erken emeklilik imkanları da sunuluyor. Peki, erken emekliliğin kapılarını aralayan bu fırsatlar neler?

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik: Erkek sigortalılar için askerlik süresi, emeklilik hesaplamalarında önemli bir avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması yaparak hem prim gün sayınızı artırabilir hem de sigorta başlangıç tarihinizi geri çekerek emeklilik yaşınızı düşürebilirsiniz.

Kısmi Emeklilik ile Çalışmaya Devam: 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduranlar için yaş şartı aranmaksızın kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor. Özellikle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için cazip olan bu seçenek, emekli maaşı alırken çalışmaya devam etme olanağı da sunuyor.

Malulen Emeklilik ile Engellilere Güvence: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olan sigortalılar, 1800 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyorlar.

Engelli İndirimi ile Daha Fazla Kazanç: %40 ve üzeri engelli çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak daha düşük prim ödeyerek 3600 günden emekli olma hakkına sahip oluyorlar.

Mesleki Yıpranma Payı ile Ağır İşlerin Yükü Hafifliyor: Madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı ve zorlu meslek gruplarında çalışanlar için mesleki yıpranma payı uygulanıyor. Bu sayede prim günlerine ek süreler eklenerek emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilebiliyor.

Anneler İçin Ek Prim Desteği: Engelli çocuğu bulunan anneler de erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. 2008 yılından sonra sigortalı olan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam prim günlerine ekleniyor ve emeklilik yaşı da bu doğrultuda öne çekiliyor.

Unutulmaması gereken nokta, erken emeklilik koşullarının ve avantajlarının her bireyin durumuna göre değişiklik gösterebileceğidir. Detaylı bilgi ve başvuru için SGK'nın resmi kanallarından veya uzman bir mali müşavirden destek almak önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti Açıklayacağım dediği Kennedy suikastı gibi oluyordu
FETÖ’cüler tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte operasyondan görüntüler
Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti
İzmir’deki elektrik faciasına ilişkin 29 gözaltı kararı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İZSU ihmali!
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
Donald Trump ilk değil! Turgut Özal’dan Kral Faysal’a İndira Gandi’den Abe Şinzo’ya... İşte suikasta uğrayan liderler
Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi
15 Temmuz darbesine ekonomik direniş! O gece neler yaşandı?
Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi
Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
KPSS maratonu başladı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Trump saldırısında flaş iddia! Cumhuriyetçi vekil ortaya çıkardı: Gizli Servis’ten defalarca koruma istemişti: Biden hükümetinin bakanı…
Trump’ı kulağından vuran 20’lik Thomas Matthew Crooks çıktı! Suikast silahı AR-15...
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu
ABD Başkan adayı Donald Trump’a ’suikast’ girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20’lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
SON DAKİKA