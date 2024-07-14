Prim gün yaş çizelgesi sil baştan yazıldı! 3600 4300 5400 gün erken emeklilik için yeterli

Malulen Emeklilik ile Engellilere Güvence: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olan sigortalılar, 1800 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olabiliyorlar.

Engelli İndirimi ile Daha Fazla Kazanç: %40 ve üzeri engelli çalışanlar, vergi indirimi avantajından yararlanarak daha düşük prim ödeyerek 3600 günden emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Mesleki Yıpranma Payı ile Ağır İşlerin Yükü Hafifliyor: Madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı ve zorlu meslek gruplarında çalışanlar için mesleki yıpranma payı uygulanıyor. Bu sayede prim günlerine ek süreler eklenerek emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilebiliyor.

Anneler İçin Ek Prim Desteği: Engelli çocuğu bulunan anneler de erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. 2008 yılından sonra sigortalı olan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam prim günlerine ekleniyor ve emeklilik yaşı da bu doğrultuda öne çekiliyor.

Unutulmaması gereken nokta, erken emeklilik koşullarının ve avantajlarının her bireyin durumuna göre değişiklik gösterebileceğidir. Detaylı bilgi ve başvuru için SGK'nın resmi kanallarından veya uzman bir mali müşavirden destek almak önemlidir.