Emekliye 10 puanlık refah payı tablosu çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur’luya %35 ek zam masada! 17.000 TL taban maaşa ek...

TABAN MAAŞ İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER
Taban maaş artışı için üç formül öne çıktı:
%24.73 Oranında Artış: Bu formülle taban maaş 12.500 TL olacak.
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%40): Buna göre taban maaş 14.000 TL olacak.
Taban Maaşın Asgari Ücret ile Eşitlenmesi: Bu durumda taban maaş 17.000 TL olacak.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Emeklilerin bir diğer beklentisi, enflasyon artış oranının yükseltilmesi. Bu şekilde tüm emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme sağlanmış olacak. Ocak ayında verilen 11.68 puanlık refah payı ile artış oranı %49.25 olmuştu. Yeni refah payı uygulandığında, 10-15 puanlık bir katkı bekleniyor. Bu durumda zam oranı %35-40 bandına çıkacak.
MECLİS'E GELECEK DÜZENLEME
Yapılacak ek iyileştirmelerle ilgili karar verildiğinde, düzenleme TBMM'ye gelecek. Bu tür ek artışlar yasa yoluyla yapılacak. Hazırlanacak yasa teklifinin maaş günlerine yetişmesi, yetişmediği takdirde ise ay içinde ilave ödeme yapılması bekleniyor.