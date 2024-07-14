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Emekliye 10 puanlık refah payı tablosu çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur'luya %35 ek zam masada! 17.000 TL taban maaşa ek...

Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim, yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. Ankara'da devam eden çalışmalarla birlikte, taban maaş artışının yanı sıra refah payı için de adımlar atılıyor. Temmuz ayı itibarıyla belirlenen enflasyon artışları netleşti ve bu oranlar, çeşitli grupların maaşlarına yansıyacak.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 18:09 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 18:09
Emekliye 10 puanlık refah payı tablosu çıktı! EYT, SSK, Bağ-Kur’luya %35 ek zam masada! 17.000 TL taban maaşa ek...

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Taban maaş artışı ilk etapta gündeme gelirken, refah payı için de çalışmalar sürüyor. Ek zam düzenlemesi, özellikle emekli memurlar, dul-yetim maaşı alanlar ve sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, bu grupların maaşlarında belirgin bir artış bekleniyor.

EK ZAMLAR VE SOSYAL ÖDENEKLER

Memurlar ve memur emeklileri için belirlenen %19.31 oranındaki zam, sosyal ödeneklerde de artışa neden oldu. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri ve evde bakım parası gibi ödenekler %19.31 oranında yükseldi. Aynı zamanda, kıdem tazminatı tavanı da bu oranda arttı. Memurların aile yardımlarına da %19.31 oranında zam yapıldı.

SIFIR ZAM SORUNU VE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Yapılan enflasyon artışı sonrasında yaklaşık 1.8 milyon emeklinin aylıkları, Ocak ayında belirlenen 10 bin liralık taban maaşı aşamadı. Bu durum, bazı emeklilerin sıfır zam almasına yol açtı. Hükümet, bu sorunun önüne geçmek için taban maaş artışını gündemine aldı. Böylece, 10 bin lira olan taban maaşın artırılması ve bu rakamın altında kök aylığı olan emeklilere seyyanen ödeme yapılması planlanıyor.

TABAN MAAŞ İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER

Taban maaş artışı için üç formül öne çıktı:

%24.73 Oranında Artış: Bu formülle taban maaş 12.500 TL olacak.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%40): Buna göre taban maaş 14.000 TL olacak.

Taban Maaşın Asgari Ücret ile Eşitlenmesi: Bu durumda taban maaş 17.000 TL olacak.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Emeklilerin bir diğer beklentisi, enflasyon artış oranının yükseltilmesi. Bu şekilde tüm emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme sağlanmış olacak. Ocak ayında verilen 11.68 puanlık refah payı ile artış oranı %49.25 olmuştu. Yeni refah payı uygulandığında, 10-15 puanlık bir katkı bekleniyor. Bu durumda zam oranı %35-40 bandına çıkacak.

MECLİS'E GELECEK DÜZENLEME

Yapılacak ek iyileştirmelerle ilgili karar verildiğinde, düzenleme TBMM'ye gelecek. Bu tür ek artışlar yasa yoluyla yapılacak. Hazırlanacak yasa teklifinin maaş günlerine yetişmesi, yetişmediği takdirde ise ay içinde ilave ödeme yapılması bekleniyor.

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