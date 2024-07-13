İkinci elde fiyatlar düşüyor

Ellerindeki stokları eritmek isteyen markaların sıfır araçlar için başlattığı faizsiz kampanyalar ikinci el piyasasında durgunluğa yol açınca fiyatlarda gerileme yaşandı. İlanlardaki fiyatlarda düzenli olarak güncellemeler gözlemlenirken vatandaşlar sıfır araç almanın daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

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Sektör temsilcileri ise yılbaşından bu yana ikinci el araçlarda düşüşün yüzde 13.4 olduğunu belirtiyor. Arabam.com Genel müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay "haziranda ilanlarda 600 bin liraya kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600 bin 1 lira-1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 13,3 oldu" dedi.

KAMPANYA ETKİSİ

Sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci eldeki fiyatları düşürdüğünü belirten Şenay; "7 Temmuz'da yürürlüğe gireceği duyurulan 'GSR 2 regülasyonu' doğrultusunda başlayan agresif sıfır araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos'a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuzda yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.