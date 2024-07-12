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Ziraat Bankası müjdesi geldi! 17.739 TL taksitle 2 milyon 500 bin TL ortak konut kredisi kampanyası

Ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Banka, sadece 17.739 TL taksitle 2.5 milyon TL limitli konut kredisi fırsatı sunuyor. Yükselen ev fiyatları nedeniyle kira öder gibi ev sahibi olmak zorlaşırken, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu yeni kampanya ile orta gelir grubunun da ev hayali gerçeğe dönüşebilir.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:59 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:59
Ziraat Bankası müjdesi geldi! 17.739 TL taksitle 2 milyon 500 bin TL ortak konut kredisi kampanyası

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Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Düşük taksitlerle, ortak kredi kullanarak ev sahibi olmak artık mümkün. Kampanya koşullarını yerine getirerek, siz de Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kredi imkanından yararlanabilir ve ev sahibi olabilirsiniz.

Yükselen Ev Fiyatlarına Çözüm: Ziraat Bankası Konut Kredisi Kampanyası

Günümüzde ev fiyatlarının hızla yükselmesi, kira öder gibi ev sahibi olmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Özellikle alt gelir grubu ve sonrasında orta gelir grubu için ev sahibi olma hayali zora girmişti. Bu duruma çözüm olarak Ziraat Bankası, yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu.

Düzenlenen kampanya kapsamında ortak konut kredisi çekilmesine olanak tanınacak. Bu sayede, kredi yükü paylaşılacak ve kişi başına düşen ödeme miktarı azalacak.

Ortak Konut Kredisi Nedir ve Başvuru Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik olarak "Ortak Konut Kredisi" kampanyasını başlattı. Bu kampanya, birden fazla kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlı kredi taksitlerini kolayca ödeme imkânı sunuyor. En az 2, en fazla 5 kişi ortak olarak kredi kullanabilir. Kampanyanın koşulları şu şekilde sıralandı:

  • En az 2, en fazla 5 kişi düzenli gelire sahip olmalı ve krediye ortak başvurabilmeli.
  • Kredi, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değerine göre veriliyor.
  • BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarları dikkate alınarak kredi miktarı belirleniyor.
  • Kredinin teminatı olarak ipotek tesis ediliyor ve gerekirse ek teminat talep edilebiliyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama

Konut kredisi kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası, aylık yüzde 3,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan kişiler, aylık 88.695,76 TL taksit ödeyerek kredi çekebilirler. Eğer krediyi 5 kişi ortak olarak çekerlerse, kişi başına düşen taksit miktarı 17.739 TL olacak.

Konut Kredisi Çekerek Ev Sahibi Olmanın Avantajları

Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi, ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Yüksek tutarlı kredi taksitlerini birden fazla kişi arasında paylaştırarak, finansal yükü hafifletiyor ve ev sahibi olma sürecini kolaylaştırıyor. Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler, ortak kredi kullanarak düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı buluyorlar.

Ortak Konut Kredisi ile Hangi Konutlar Alınabilir?

Ortak konut kredisi, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konutlar için kullanılabiliyor. Bu sayede, almayı planladığınız evin gerçek piyasa değeri üzerinden kredi alabilir ve güvenli bir şekilde ev sahibi olabilirsiniz. İpotek teminatı ile verilen bu krediler, Ziraat Bankası güvencesiyle sunuluyor ve ek teminat gerektirebilir.

Ortak konut kredisi nedir ve kimler başvurabilir? Ortak konut kredisi, en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek kredi başvurusu yapabilmesine olanak tanır. Düzenli gelire sahip olan kişiler bu krediye başvurabilirler.

Konut kredisi faiz oranı nedir? Ziraat Bankası, konut kredisi için aylık yüzde 3,49 faiz oranı sunmaktadır.

Konut kredisi taksit miktarı ne kadar olacak? 1.5 milyon TL kredi çeken kişiler için aylık taksit tutarı 88.695,76 TL'dir. Krediyi 5 kişi ortak olarak çekerlerse, kişi başına düşen taksit tutarı 17.739 TL olacaktır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvurusu, Ziraat Bankası şubelerinden veya internet üzerinden yapılabilir. Gerekli belgelerle birlikte başvurunuzu tamamlayarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi kullanımı için gerekli şartlar nelerdir? En az 2 en fazla 5 kişi düzenli gelire sahip olmalı, krediye konu olan konutun ekspertiz değeri üzerinden kredi kullanılmalı ve ipotek teminatı sağlanmalıdır.

Ortak konut kredisi hangi konutlar için kullanılabilir? Kredi, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konutlar için kullanılabilir. Bu sayede, güvenilir ve gerçek piyasa değeri üzerinden kredi alabilirsiniz.

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