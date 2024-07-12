Ziraat Bankası müjdesi geldi! 17.739 TL taksitle 2 milyon 500 bin TL ortak konut kredisi kampanyası

Ortak Konut Kredisi Nedir ve Başvuru Şartları Nelerdir? Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik olarak "Ortak Konut Kredisi" kampanyasını başlattı. Bu kampanya, birden fazla kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlı kredi taksitlerini kolayca ödeme imkânı sunuyor. En az 2, en fazla 5 kişi ortak olarak kredi kullanabilir. Kampanyanın koşulları şu şekilde sıralandı:

En az 2, en fazla 5 kişi düzenli gelire sahip olmalı ve krediye ortak başvurabilmeli.

düzenli gelire sahip olmalı ve krediye ortak başvurabilmeli. Kredi, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının belirlediği konut değerine göre veriliyor.

konut değerine göre veriliyor. BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarları dikkate alınarak kredi miktarı belirleniyor.

dikkate alınarak kredi miktarı belirleniyor. Kredinin teminatı olarak ipotek tesis ediliyor ve gerekirse ek teminat talep edilebiliyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama Konut kredisi kullanmak isteyenler için Ziraat Bankası, aylık yüzde 3,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan kişiler, aylık 88.695,76 TL taksit ödeyerek kredi çekebilirler. Eğer krediyi 5 kişi ortak olarak çekerlerse, kişi başına düşen taksit miktarı 17.739 TL olacak.

Konut Kredisi Çekerek Ev Sahibi Olmanın Avantajları Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi, ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Yüksek tutarlı kredi taksitlerini birden fazla kişi arasında paylaştırarak, finansal yükü hafifletiyor ve ev sahibi olma sürecini kolaylaştırıyor. Bu kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler, ortak kredi kullanarak düşük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı buluyorlar.