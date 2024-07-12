Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING, Garanti BBVA taksitleri değişti! 1 milyon 250 bin TL konut kredisi

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Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi maliyetlerinde önemli değişiklikler oldu. 1 milyon 250 TL konut kredisi çekenlerin, Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti BBVA bankalarındaki taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları güncellendi. Piyasanın en düşük faizli konut kredilerine olan ilgi devam ediyor, ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile toplam maliyeti büyük ölçüde etkileyebiliyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmayı planlayanlar, bütçelerine en uygun krediyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyorlar. Konut kredisi maliyetlerinin artması, bu arayışları biraz zorlaştırsa da, en düşük faiz oranlarına sahip kredilere olan ilgi azalmıyor. Özellikle yüksek tutarlı kredilerde, faiz oranlarındaki küçük değişimler bile toplam maliyeti ciddi şekilde etkiliyor.