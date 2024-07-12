Sıfır komisyon ve tanıtım desteği

Iyzico'nun Kadın Girişimci Destek Programı'na 7'nci dönem kayıtları alınıyor. Kayıtlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Programa kabul edilen kadın girişimciler, ilk dönemlerde olduğu gibi iyzico'nun sunduğu finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantajlı imkandan yararlanabilecek.

Kadın girişimciler ayrıca "iyzico ile Öde" ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunabilecek. Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay içerisinde 100 bin liraya kadar ulaşan işlem hacimlerinde sıfır komisyon desteğine sahip olurken, tanıtım desteğiyle daha fazla müşteriye markasını duyurarak satışlarını artırma şansı elde edecek. iyzico Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı ile önümüzdeki dönemlerde daha fazla kadın girişimciye ulaşmaya ve girişimci kadınların büyümesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.