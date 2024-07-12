PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sıfır komisyon ve tanıtım desteği

Iyzico'nun Kadın Girişimci Destek Programı'na 7'nci dönem kayıtları alınıyor. Kayıtlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Programa kabul edilen kadın girişimciler, ilk dönemlerde olduğu gibi iyzico'nun sunduğu finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantajlı imkandan yararlanabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Sıfır komisyon ve tanıtım desteği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Iyzico'nun Kadın Girişimci Destek Programı'na 7'nci dönem kayıtları alınıyor. Kayıtlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Programa kabul edilen kadın girişimciler, ilk dönemlerde olduğu gibi iyzico'nun sunduğu finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantajlı imkandan yararlanabilecek.

Kadın girişimciler ayrıca "iyzico ile Öde" ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunabilecek. Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay içerisinde 100 bin liraya kadar ulaşan işlem hacimlerinde sıfır komisyon desteğine sahip olurken, tanıtım desteğiyle daha fazla müşteriye markasını duyurarak satışlarını artırma şansı elde edecek. iyzico Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı ile önümüzdeki dönemlerde daha fazla kadın girişimciye ulaşmaya ve girişimci kadınların büyümesine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Anadolu Ajansı
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! Liderlerle peş peşe temaslar I İşte dikkat çeken kareler...
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Wanda Nara ile Icardi ayrıldı gözler Simge’ye çevrildi! İmalı paylaşım ortalığı karıştırdı! Şimdi değilse ne zaman?
SON DAKİKA