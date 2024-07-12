EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti.
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.
Toplantıda mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli formüller değerlendirildi.
MASAYA NELER GELDİ?
En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun ödemesi Temmuz zammıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.
1.8 milyon emeklinin ise yüzde 24.73 artışa karşın kök aylığı ve ek ödemesinin toplamının 10 bin liranın altında kaldığı, mevcut düzenleme gereği bu kişilerin 10 bin lira almaya devam edeceği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda 11 bin 500, 12 bin lira ve 12 bin 500 lira olmak üzere 3 formülün gündeme geldiği öğrenildi.
KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
En düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor. En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın kararını vermesinin ardından düzenleme bir önerge ile TBMM'ye taşınacak.
YENİ MAAŞLAR NASIL ÖDENECEK?
Emeklilerin aylık ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da aylıklarını alacak. Kök aylıklar ve ek ödemeler yüzde 24.73 artışa göre hesaplanarak emeklilere ödeme yapılacak.
Eğer düzenleme yetişirse, emeklilere yeni taban aylığa göre ödeme gerçekleştirilecek.
Yetişmemesi halinde ise 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ödemeler gerçekleştirilecek, oluşan zam farkı da sonradan emeklilerin hesabına yatırılacak.
SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?
Peki kök maaş nasıl bulunur?
10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.
SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.
Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.
Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.
DÜZENLEME KİME, NE GETİRECEK?
Yapılacak düzenleme, Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı yeni taban aylığın altında kalanların eline geçecek parayı artıracak. Sadece Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında kalıp bu ay 10 bin lira almaya devam edeceklere değil, 10 bin lirayı geçen ama yeni taban aylığın altında kalanlara da yansıyacak.
Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa 10 bin lira alanlar 2 bin lira avantaj sağlayacak. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 12 bin liranın altında olanların eline düzenleme ile geçecek para 1 lira ile 2 bin lira arasında artacak. Kök aylık 12 bin 500 lira olursa da kapsamdaki emeklilere düzenleme sayesinde 2 bin 500 liraya varan bir artış ortaya çıkacak.
DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK MI?
Taban aylık ödemesi dul ve yetimlere de hisselere oranında uygulanıyor. Mevcut 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor.
Taban aylıktaki artış bu nedenle düşük maaşlı dul ve yetimlere de yansıyacak. Örneğin; taban aylık ödemesi 12 bin lira olursa en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin, yüzde 50 olanlarda 6 bin, yüzde 25 olanlarda 3 bin liraya çıkacak.
En düşük emekli maaş ödemesinin 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde de ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan az ödeme yapılamayacak. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.
ÖRNEKLERLE ZAM HESABI
ÖRNEK 1:
Kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira (7.500 TL'nin yüzde 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 200 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemesi 374,19 liraya yükseldi.
Taban aylık aynı kalırsa emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira ödenmeye devam edilecek. Eğer taban aylık değişirse, Hazine desteği daha da artacak. Emekliye yapılacak ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.
ÖRNEK 2:
Kök aylığı 9 bin lira olan bir emekli, 360 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 225 lira 70 kuruş, ek ödemesi 449,03 lira, toplam geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa bu emekli bir de 325,27 lira Hazine desteğinden yararlanıp 12 bin lira almaya başlayacak. Taban aylık ödemesinin 12 bin 500 lira olması halinde ise ek artış 825,27 liraya yükselecek.