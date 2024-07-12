EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

MASAYA NELER GELDİ?

En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun ödemesi Temmuz zammıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

1.8 milyon emeklinin ise yüzde 24.73 artışa karşın kök aylığı ve ek ödemesinin toplamının 10 bin liranın altında kaldığı, mevcut düzenleme gereği bu kişilerin 10 bin lira almaya devam edeceği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda 11 bin 500, 12 bin lira ve 12 bin 500 lira olmak üzere 3 formülün gündeme geldiği öğrenildi.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

En düşük emekli maaş ödemesinin 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor. En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın kararını vermesinin ardından düzenleme bir önerge ile TBMM'ye taşınacak.