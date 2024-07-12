Emekli maaşını İNG, Denizbank, QNB Finansbank ve Türkiye Finans’tan çeken emekliler acil kontrol etsin

ING'nin Emekli Maaşı Promosyonları Emekli maaşlarını ING'ye taşıyan emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. ING, dijital para transferi işlemlerinde masraf almıyor ve ilk defa ING kredi kartı başvurusu yapanlara ilk yıl kart ücreti ödetmiyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra Plus avantajlarından üç ay boyunca puan toplama koşulu olmadan faydalanabiliyorlar. Otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek olarak 3.000 TL'ye varan promosyon ile toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

QNB Finansbank'ın Emekli Promosyonları QNB Finansbank, emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de özel promosyonlar bulunuyor, bu kapsamda EYT'lilere 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DenizBank'ın Emekli Promosyonları DenizBank, emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, emeklilere özel sayısız ayrıcalık ve EFT havale işlemlerinde ücretsiz hizmet sağlıyor. Emeklilere sunduğu avantajlar ve promosyonlarla dikkat çeken DenizBank, emeklilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Emekliler için bankalar tarafından sunulan bu promosyonlar, emekli maaşlarını taşıma konusunda cazip fırsatlar sunuyor. Hem maaş artışı hem de ek promosyonlarla emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme amacı taşıyan bu uygulamalar, emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Emeklilerin hangi bankayı tercih edecekleri, sundukları avantajlar ve kişisel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.