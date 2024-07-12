Emekli maaşını İNG, Denizbank, QNB Finansbank ve Türkiye Finans’tan çeken emekliler acil kontrol etsin

Emekli maaşlarını ING, Denizbank, QNB Finansbank ve Türkiye Finans'tan alan emeklilere güzel haber geldi. Bu bankalar, emeklilere sundukları promosyonlarla dikkat çekiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Emekli maaşlarını ING, Denizbank, QNB Finansbank ve Türkiye Finans'tan alan emeklilere güzel haber geldi. Bu bankalar, emeklilere sundukları promosyonlarla dikkat çekiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. AK Parti, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının güncelleneceğini duyurdu. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşının 12 bin TL civarında olacağı konuşuluyor. Emekliler, maaşlarının artmasının yanı sıra banka promosyonlarına da odaklanmış durumda.
Türkiye Finans, emekli maaşlarını bankaya taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, bankaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı mevcut. Türkiye Finans ayrıca, 8300 anlaşmalı ATM'den 5.000 TL'ye kadar para çekme imkanı sunarken, kart aidatsız Happy Bonus kredi kartı ve şubede işlem önceliği gibi avantajlar da sağlıyor.
Emekli maaşlarını ING'ye taşıyan emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. ING, dijital para transferi işlemlerinde masraf almıyor ve ilk defa ING kredi kartı başvurusu yapanlara ilk yıl kart ücreti ödetmiyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra Plus avantajlarından üç ay boyunca puan toplama koşulu olmadan faydalanabiliyorlar. Otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek olarak 3.000 TL'ye varan promosyon ile toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
QNB Finansbank, emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de özel promosyonlar bulunuyor, bu kapsamda EYT'lilere 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.
DenizBank, emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, emeklilere özel sayısız ayrıcalık ve EFT havale işlemlerinde ücretsiz hizmet sağlıyor. Emeklilere sunduğu avantajlar ve promosyonlarla dikkat çeken DenizBank, emeklilerin tercihleri arasında yer alıyor.
Emekliler için bankalar tarafından sunulan bu promosyonlar, emekli maaşlarını taşıma konusunda cazip fırsatlar sunuyor. Hem maaş artışı hem de ek promosyonlarla emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme amacı taşıyan bu uygulamalar, emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Emeklilerin hangi bankayı tercih edecekleri, sundukları avantajlar ve kişisel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.
Emekli maaşımı hangi bankaya taşımam daha avantajlı? Emekli maaşınızı taşıyacağınız banka, sunduğu promosyonlar ve avantajlarla belirlenebilir. Türkiye Finans, ING, QNB Finansbank ve DenizBank, çeşitli nakit promosyonlar ve ek avantajlar sunarak emeklilere cazip fırsatlar sağlıyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin yaptığı açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı 12.000 TL civarında olacak. Ancak, bu rakam resmi olarak henüz kesinleşmemiştir.
Hangi banka en yüksek nakit promosyonu sunuyor? ING, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarak en yüksek promosyonu sağlayan banka olarak öne çıkıyor.
Bankaların sunduğu diğer avantajlar nelerdir? Bankalar, nakit promosyonların yanı sıra dijital para transferi işlemlerinde masraf almama, kredi kartı aidatlarından muafiyet, işlem önceliği gibi birçok avantaj da sunmaktadır.
EFT ve havale işlemleri hangi bankalarda ücretsiz? ING ve DenizBank, EFT ve havale işlemlerinde ücretsiz hizmet sunmaktadır.
Emekli maaşımı başka bir bankaya taşımak için ne yapmalıyım? Emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımak için, tercih ettiğiniz bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek gerekli evrakları tamamlamanız ve başvuruda bulunmanız yeterlidir.