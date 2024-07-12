SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Devlet desteğiyle 300.000 TL hibe! Arsası olan yaşadı

Devlet, konut fiyatlarının artışıyla ev sahibi olma hayalleri suya düşen vatandaşlar için yeni bir umut ışığı yaktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, arsa sahiplerine prefabrik ev alımı için geri ödemesiz hibe para yardımı yapacağını duyurdu. Bu yardım, 2024 yılı için 300 bin TL olarak belirlendi ve yeni bir güncelleme gelene kadar geçerli olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:06 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:06
Devlet desteğiyle 300.000 TL hibe! Arsası olan yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Devletin sunduğu bu önemli fırsat, birçok ihtiyaç sahibinin barınma sorununu çözerek yeni bir hayata başlamasını sağlayacak. Yükselen konut fiyatları karşısında ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için prefabrik ev yardımı büyük bir avantaj sunuyor. Başvurularınızı yaparak bu fırsattan yararlanabilir ve daha güvenli, sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.

Prefabrik Ev Yardımı İçin Belirlenen Şartlar

Prefabrik ev yardımı, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ve hanelere sağlanacak. Bu yardımın amacı, temel ve zaruri ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını karşılayarak yaşam kalitesini yükseltmek. Belirlenen şartlar ise şu şekilde:

Muhtaçlık Sınırının Altında Olmak: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma koşullarına sahip konutu bulunmayan kişiler bu yardımdan yararlanabilecek.

Yerleşim Yerinde Sürekli Yaşam: En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan bireyler başvuruda bulunabilecek.

Prefabrik Ev Yardımı Başvuru Süreci

Bu şartları taşıyan bireyler, prefabrik ev yardımı için başvuruda bulunabilirler. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, 300 bin TL'ye varan hibe para yardımı sağlanacak. Bu yardım tamamen geri ödemesiz olarak verilecek ve devlet tarafından karşılanacak.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evler, hızlı inşa edilebilmeleri ve maliyet açısından uygun olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Aynı zamanda enerji verimliliği ve çevre dostu olmaları da önemli avantajlar arasında yer alıyor. Devletin bu yardımı, hem barınma ihtiyacını karşılamak hem de ekonomik yükü hafifletmek amacıyla büyük bir fırsat sunuyor.

Devletten Prefabrik Ev Yardımı İle İlgili Detaylar

Yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilecek ve prefabrik evlerin inşası için gerekli olan finansman sağlanacak. Bu yardım, sadece arsa sahiplerine yönelik olup, arsa sahibi olmayan vatandaşlar bu yardımdan yararlanamayacak. Ancak, arsa sahiplerinin bu yardımdan faydalanarak barınma sorunlarını çözmeleri ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları hedefleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
MSB görüntüleri yayınladı: PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi
Harcama 5 milyon ama gelir beyanı yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten vergi açıklaması: Takipteyiz
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya’da neler yaşandı? Tarihe geçen anlar! Hainler milli iradenin sesini hedef aldı: Bir otobüs dolusu asker kapıdaydı
Konya’da lise öğrencisine öğretmen tacizi! Sapık öğretmen kabul etmedi WhatsApp mesajları ifşa oldu | Kalçamı sıktı, boynumdan sararak...
Emekliye ek zamda kritik tarih belli oldu: Gözler Külliye’de! | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var
İzmir’i bekleyen tehlike! 5 ilçe riskli! Olası bir depremde deniz kent içine girecek
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti |İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? İdo Tatlıses açıkladı
Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
SON DAKİKA