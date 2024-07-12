SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Arsası olan yaşadı! Devlet desteğiyle 300.000 TL hibe açıklandı

Devlet, ihtiyaç sahiplerine bir kez daha yardım elini uzatarak prefabrik ev yardımı müjdesi verdi. Yükselen konut fiyatları ile ev sahibi olma hayalleri suya düşen vatandaşlar için umut ışığı yandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, arsa sahiplerine prefabrik ev alımı için geri ödemesiz hibe para yardımı yapılacağını duyurdu. Bu yardım, 2024 yılı için 300 bin TL olarak belirlendi ve yeni bir güncelleme gelene kadar geçerli olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:03 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:04
Arsası olan yaşadı! Devlet desteğiyle 300.000 TL hibe açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Devletin sunduğu bu önemli fırsat, birçok ihtiyaç sahibinin barınma sorununu çözerek yeni bir hayata başlamasını sağlayacak. Yükselen konut fiyatları karşısında ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için prefabrik ev yardımı büyük bir avantaj sunuyor. Başvurularınızı yaparak bu fırsattan yararlanabilir ve daha güvenli, sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.

Prefabrik Ev Yardımı İçin Belirlenen Şartlar

Prefabrik ev yardımı, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ve hanelere sağlanacak. Bu yardımın amacı, temel ve zaruri ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını karşılayarak yaşam kalitesini yükseltmek. Belirlenen şartlar ise şu şekilde:

Muhtaçlık Sınırının Altında Olmak: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma koşullarına sahip konutu bulunmayan kişiler bu yardımdan yararlanabilecek.

Yerleşim Yerinde Sürekli Yaşam: En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan bireyler başvuruda bulunabilecek.

Prefabrik Ev Yardımı Başvuru Süreci

Bu şartları taşıyan bireyler, prefabrik ev yardımı için başvuruda bulunabilirler. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, 300 bin TL'ye varan hibe para yardımı sağlanacak. Bu yardım tamamen geri ödemesiz olarak verilecek ve devlet tarafından karşılanacak.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evler, hızlı inşa edilebilmeleri ve maliyet açısından uygun olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Aynı zamanda enerji verimliliği ve çevre dostu olmaları da önemli avantajlar arasında yer alıyor. Devletin bu yardımı, hem barınma ihtiyacını karşılamak hem de ekonomik yükü hafifletmek amacıyla büyük bir fırsat sunuyor.

Devletten Prefabrik Ev Yardımı İle İlgili Detaylar

Yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilecek ve prefabrik evlerin inşası için gerekli olan finansman sağlanacak. Bu yardım, sadece arsa sahiplerine yönelik olup, arsa sahibi olmayan vatandaşlar bu yardımdan yararlanamayacak. Ancak, arsa sahiplerinin bu yardımdan faydalanarak barınma sorunlarını çözmeleri ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları hedefleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
Anadolu Ajansı
Fenomen vurgundan yasak aşk çıktı | Neslim Güngen’e çalışanlarından ve eşinden üst üste darbe
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti | Ameliyatı sona erdi! İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? Dilan Çıtak’tan tepki çekecek paylaşım
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar
Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!
Başkan Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde FETÖ’cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...
Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
SON DAKİKA