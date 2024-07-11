Zamlı maaş listesi değişti: Emekli maaşlarına 17 Temmuz güncellemesi! Tahsis no 2,4,6,8 olanlar...

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler, milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşlara çevrildi. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler, milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşlara çevrildi. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
Temmuz Zammı Netleşti: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerini Ne Bekliyor?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Temmuz zammı oranı belli oldu. Yılın ilk yarısında yaşanan enflasyon rakamlarına göre, emeklilerin maaşlarına yapılacak ikinci artış yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.
Bu artış, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak ve ek ödemeler de yeni kök aylık üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla hem kök aylık hem de ek ödemeler artacak.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Emekliler, Temmuz zammı uygulanmış maaşlarını 17 Temmuz tarihinden itibaren almaya başlayacaklar. Ödemeler, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri için ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ: 10.000,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 12.473,00
MEVCUT MAAŞ: 10.100,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 12.597,73
MEVCUT MAAŞ: 10.200,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 12.722,46
MEVCUT MAAŞ: 10.300,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 12.847,19
MEVCUT MAAŞ: 10.400,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 12.971,92
MEVCUT MAAŞ: 10.500,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.096,65
MEVCUT MAAŞ: 10.600,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.221,38
MEVCUT MAAŞ: 10.700,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.346,11
MEVCUT MAAŞ: 10.800,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.470,84
MEVCUT MAAŞ: 10.900,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.595,57
MEVCUT MAAŞ: 11.000,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.720,30
MEVCUT MAAŞ: 11.100,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.845,03
MEVCUT MAAŞ: 11.200,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 13.969,76
MEVCUT MAAŞ: 11.300,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.094,49
MEVCUT MAAŞ: 11.400,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.219,22
MEVCUT MAAŞ: 11.500,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.343,95
MEVCUT MAAŞ: 11.600,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.468,68
MEVCUT MAAŞ: 11.700,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.593,41
MEVCUT MAAŞ: 11.800,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.718,14
MEVCUT MAAŞ: 11.900,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.842,87
MEVCUT MAAŞ: 12.000,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 14.967,60
MEVCUT MAAŞ: 12.100,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.092,33
MEVCUT MAAŞ: 12.200,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.217,06
MEVCUT MAAŞ: 12.400,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.466,52
MEVCUT MAAŞ: 12.500,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.591,25
MEVCUT MAAŞ: 12.600,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.715,98
MEVCUT MAAŞ: 12.700,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.840,71
MEVCUT MAAŞ: 12.800,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 15.965,44
MEVCUT MAAŞ: 12.900,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 16.090,17
MEVCUT MAAŞ: 13.000,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 16.214,90
MEVCUT MAAŞ: 13.100,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 16.339,63
MEVCUT MAAŞ: 13.200,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 16.464,36
MEVCUT MAAŞ: 13.400,00
YÜZDE 24.73 ZAMLI: 16.713,82
GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor. Toplantılarda, en düşük maaşın ne kadar yükseltilebileceği masaya yatırılıyor. Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli çalışma yürütülüyor. En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Temmuz zamlarının ardından maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler düzenleme gereği 10 bin lira almaya devam edecek. Kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun maaşı son zamla birlikte 10 bin liranın üzerine çıktı. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı ise halen 10 bin liranın altında.
AK Parti iktidarı, emekli kesimde oluşan beklenti doğrultusunda Orta Vadeli Programı hedeflerini de dikkat alarak alternatifli çalışma yürütüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktueryal dengeleri ve bütçe imkanları göz önünde bulundurularak üç alternatifin öne çıktığı öğrenildi. Maaşı 10 bin lira olan emeklilerin maaşının 12 bin liraya yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor. En düşük maaşın 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak. Toplantılarda tüm emeklilere 2 bin liralık seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı görüşünün de seslendirildiği öğrenildi. Ancak bütçeye getireceği yük nedeniyle uygulanma ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi. Toplantılarda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.