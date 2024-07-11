Kıyıda köşede parası olana güzel haber! Bankalar 16.118 TL mevduat faizi ödeyecekler

Enpara.com Faiz Oranları ve Getirileri
Enpara.com, vadeli mevduat hesapları için %43,50 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.229 TL, vade sonu ödeme ise 388.229 TL olarak belirlenmiştir. Enpara.com, müşterilerine her zaman yüksek faiz kazandırmayı hedeflemektedir. Enpara.com'un vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranları ve avantajlı yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Müşteriler, sadece başlangıçta değil, her zaman yüksek faiz kazanmaktadır.
Odea Bank Faiz Oranları ve Getirileri
Odea Bank, Enuygun'a özel Odea Oksijen Dinamik Hesap ile %50,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 15.205 TL, vade sonu ödeme ise 390.205 TL olarak hesaplanmıştır. Odea Bank'ın Oksijen Dinamik Hesap ürünü, yüksek faiz oranları ve avantajlı yatırım fırsatları sunarak dikkat çekiyor. Enuygun'a özel kampanyalar ile müşterilere ek avantajlar sağlanmaktadır.
QNB Finansbank Faiz Oranları ve Getirileri
QNB Finansbank, Çift Sarılı Hesap kapsamında %46,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.989 TL, vade sonu ödeme ise 388.989 TL olarak belirlenmiştir. Tanışma faizi oranları ile yüksek kazanç fırsatları sunulmaktadır. QNB Finansbank'ın Çift Sarılı Hesap ürünü, tanışma faizi oranları ve yüksek getiri fırsatları ile yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Banka, müşterilerine avantajlı faiz oranları sunmaktadır.
Yapı Kredi Faiz Oranları ve Getirileri
Yapı Kredi, TL vadeli mevduat hesapları için %46,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 13.989 TL, vade sonu ödeme ise 388.989 TL olarak hesaplanmıştır. Yapı Kredi, müşterilerine yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri sunmaktadır. Yapı Kredi'nin vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor. Müşteriler, güvenli ve karlı birikim fırsatlarından yararlanmaktadır.