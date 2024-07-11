Kıyıda köşede parası olana güzel haber! Bankalar 16.118 TL mevduat faizi ödeyecekler

CEPTETEB Faiz Oranları ve Getirileri CEPTETEB, vadeli mevduat hesaplarında %53,00 ile en yüksek faiz oranını sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu oran ile 30 gün geçerli olan marifetli hesap kapsamında net getiri 16.118 TL, vade sonu ödeme ise 391.118 TL olarak hesaplanmaktadır. 30 gün sonrası devam faizi uygulanmaktadır. CEPTETEB, marifetli hesap ile yüksek faiz oranları sunarak müşterilerine avantajlı birikim fırsatları sağlıyor. Bu hesap türü, özellikle kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyenler için ideal.

Fibabanka Faiz Oranları ve Getirileri Fibabanka, TL vadeli mevduat hesapları için %52,00 faiz oranı sunuyor. Yeni müşterilere özel görüntülü bankacılık hizmeti ile bu oran geçerli olup, net getiri 15.814 TL ve vade sonu ödeme 390.814 TL olarak hesaplanmaktadır. Fibabanka'nın Kiraz Hesap ürününde yüksek faiz oranları ve kolay hesap açma işlemleri ile müşterilerine cazip yatırım fırsatları sunuluyor. Yeni müşteri olanlara özel faiz avantajları da mevcuttur.

Garanti BBVA Faiz Oranları ve Getirileri Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap kapsamında %47,00 faiz oranı sunuyor. Net getiri 14.293 TL, vade sonu ödeme ise 389.293 TL olarak belirlenmiştir. Hoş geldin kampanyası ile yeni müşterilere avantajlı oranlar sunulmaktadır. Garanti BBVA, yeni müşterilere sunduğu hoş geldin kampanyaları ile avantajlı faiz oranları sunuyor. E-Vadeli Hesap, yüksek faiz oranları ve güvenli yatırım seçenekleri ile dikkat çekiyor.

ING Bank Faiz Oranları ve Getirileri ING Bank, e-Turuncu Hesap ile günlük kazandıran vadeli hesap seçeneği sunuyor. %52,00 faiz oranı ile net getiri 15.814 TL ve vade sonu ödeme 390.814 TL olarak hesaplanmıştır. ING Bank'ın e-Turuncu Hesap ürünü, günlük kazandıran özellikleri ile yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Yüksek faiz oranları ve esnek hesap yönetimi ile müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor.