İstihdam artışı sürüyor!

Türkiye ekonomisi, istihdamda rekor kırmaya devam ediyor. İşsizlik oranı 12 yılın en düşük seviyesine gerilerken; istihdam sayısı, istihdam oranı ve işgücüne katılımda rekor oranlara ulaşıldı.

İşsiz sayısı ise 2015'in Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Mayıs'ta, Nisan ayına göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.4 ile Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı, Mayıs'ta 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi ile 9 yılın dibine geriledi. İşsiz sayısı son 1 yılda 314 bin kişi azalırken, bu dönemde işsizlik oranı 1.1 puan geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta aylık bazda 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin ile tarihi zirveye çıktı. İstihdamda son 1 yıldaki artış 1 milyon 267 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 50 ile, işgücüne katılım oranı ise 0.3 puan artışla yüzde 54.5 ile tarihi zirveye çıktı.

'ATILAN ADIMLAR SONUÇ VERİYOR'

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Dezenflasyon sürecinde uygulanan istihdam dostu politikalar sayesinde ekonomi istihdam üretmeye devam ediyor. İstihdamı artırmaya devam edeceğiz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde, işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.