İkinci kez HBS’nin küresel ortağı oldu

Biletinial, Harvard Business School (HBS) tarafından 'Field Immersion Projesi' kapsamında küresel iş ortakları arasına dahil edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, HBS'nin MBA ekibi Biletinial'ın eğlence sektöründeki hizmet ve yeniliklerini inceledi. Biletinial Kurucusu ve CEO'su Ulaş Uslu, "HBS'nin akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle, Türkiye'nin eğlence sektörünü derinlemesine inceleyerek öne çıkan 4 farklı eğlence personasını oluşturduk ve buna uygun deneyimi tasarlamak üzere sektördeki gelişim alanlarını belirledik" dedi.

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