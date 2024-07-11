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Emeklilik vakti geldi! 1990 – 2018 sigortalılara emeklilik yaş, prim tablosu

Emeklilik çalışma hayatının sonuna gelindiğinde bireylerin yaşam kalitelerini koruyabilmeleri için devlet tarafından sağlanan önemli bir sosyal güvenlik hakkıdır. Türkiye'de emeklilik sistemini anlamak ve ne zaman emekli olunabileceğini bilmek milyonlarca çalışan için hayati öneme sahiptir. Bu tablolar çalışanların emeklilik planlamalarını yaparken büyük bir rehber görevi görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:01 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:01
Emeklilik vakti geldi! 1990 – 2018 sigortalılara emeklilik yaş, prim tablosu

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Emeklilik yaşı, çalışanın cinsiyetine ve sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, emeklilik için gereken temel şartlar arasında belirli bir yaşa ulaşmış olmak, yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak bulunmaktadır.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 - 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

Kadın İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 - 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 - 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 - 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 - 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 - 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 - 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

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