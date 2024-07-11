Emekli maaşlarına 17 Temmuz güncellemesi! Zamlı maaş listesi değişti: Tahsis no 2,4,6,8 olanlar...

GÖRÜŞME TRAFİĞİ



Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor. Toplantılarda, en düşük maaşın ne kadar yükseltilebileceği masaya yatırılıyor. Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli çalışma yürütülüyor. En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Temmuz zamlarının ardından maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler düzenleme gereği 10 bin lira almaya devam edecek. Kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun maaşı son zamla birlikte 10 bin liranın üzerine çıktı. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı ise halen 10 bin liranın altında.