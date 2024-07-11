Düğün turu

Hindistan Outbound Tur Acentalar Birliği üyelerinden oluşan 32 seyahat acentesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın davetiyle Türkiye'yi ziyaret etti.

Antalya, Denizli, İzmir ve İstanbul'u gezen misafirler, Türkiye'deki turizm paydaşlarıyla da yeni iş birliklerini konuştu. Gezilerine Antalya'dan başlayan acenteler, geleneksel Hint düğünleri için uygun olan otelleri ziyaret ederek, Side Antik Kenti'nden Kaleiçi'ne, Antalya'nın pek çok önemli kültür zenginliğini deneyimledi. Denizli'de Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, Efes Antik Kenti'ni ve Efes Deneyim Müzesi'ni gezdi, İzmir'in kültür ve turizm rotalarını keşfetti.