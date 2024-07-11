BİM 12 Temmuz Cuma 2024 AKTÜEL KATALOĞU! İndirim 09.00’da başlıyor! Listeyi gören akın edecek...

Bu cazip fırsatları kaçırmamak için 12 Temmuz Cuma günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. İşte yeni BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi...
Bu cazip fırsatları kaçırmamak için 12 Temmuz Cuma günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. İşte yeni BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL
Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL
Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL
Polosmart Tws Kulaklık 329 TL
Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL
Polosmart Tws Gamıng Kulaklık 379 TL
Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL
Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL
Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL
Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL
Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL
Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL
Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305 179 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL
Plenty Pasta Cila 59 TL
Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL