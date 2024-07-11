Bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu 2024? Temmuz bedelli askerlik ücretleri zamlandı mı, değişti mi? Başvurular ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olarak belirlendiğini açıkladı. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.