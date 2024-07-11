A101 aktüel ürünler listesi: Cumartesi-Pazar için duyuruldu! 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor

11 Temmuz'dan itibaren A101 mağazalarında birçok farklı kategoride ürünler yer alacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü elektrikli motorlu bisiklet. Bunun yanı sıra akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi pek çok ürün A101 raflarında olacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğunun detayları...