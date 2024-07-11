A101 aktüel ürünler listesi: Cumartesi-Pazar için duyuruldu! 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor

11 Temmuz'dan itibaren A101 mağazalarında birçok farklı kategoride ürünler yer alacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü elektrikli motorlu bisiklet. Bunun yanı sıra akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi pek çok ürün A101 raflarında olacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğunun detayları...
A101 Cumartesi-Pazar indirimli katalog
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Akıllı Saat 329 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Kiwi Retro Fırın 2.999 TL
Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL
Kiwi Çay Makinesi 639 TL
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL