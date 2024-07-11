3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum 2024 || Kimleri kapsayacak? Memurların gözü TBMM’de!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için hayata geçirilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi ve 1. dereceye gelmiş tüm memurları kapsaması durumunda, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanı faydalanabilecek. Bu düzenleme ile birlikte mevcut maaşlara ek olarak emekli maaşlarında da belirgin artışlar bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:



"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."