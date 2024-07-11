SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum 2024 || Kimleri kapsayacak? Memurların gözü TBMM'de!

Milyonlarca kamu çalışanının yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle 9. Yargı Paketinin TBMM'ye gelmesiyle birlikte, torba yasa içerisinde 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alabileceği beklentisi yeniden arttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 14:50 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 14:50
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum 2024 || Kimleri kapsayacak? Memurların gözü TBMM’de!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için hayata geçirilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi ve 1. dereceye gelmiş tüm memurları kapsaması durumunda, yaklaşık 5.3 milyon kamu çalışanı faydalanabilecek. Bu düzenleme ile birlikte mevcut maaşlara ek olarak emekli maaşlarında da belirgin artışlar bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Türk Telekom
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi haftaları
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?
MSB’den kilit kapanıyor mesajı: Alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak devam ediyor! | F-16’larda son durum
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi
Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! MSB duyurdu! 2024 ikinci yarısında bedelli askerlik tutarı ne kadar?
Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
SON DAKİKA