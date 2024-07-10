Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan emeklilere 12.000 TL ödeme duyurusu geldi

2024 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan emekli promosyonları, emekli vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta ve maaşlarını bu bankalar aracılığıyla alan emeklilere ciddi maddi avantajlar sağlamaktadır. Bankalar arasında en uygun teklifi bulmak için emeklilerin maaş miktarlarına göre promosyon ödemelerini dikkatlice değerlendirmeleri ve ek hizmetler gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.