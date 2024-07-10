SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yenilenebilir enerjive e-mobilite alanlarında güçlü yatırımlarıyla dikkat çeken RHG Enertürk EnerjiÜretim ve TicaretAŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ, Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ’nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:43 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:46
Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Söz konusu şirketlerin yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla Hazine'ye geçmişti.

Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla adını sıkça duyuran RHG Enertürk Enerji; farklı illerde bulunan yedi hidroelektrik santrali (HES) ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santraliyle (RES) birlikte satışa çıkıyor. Toplam kurulu gücü 221,73 MWm olan RHG Enertürk Enerji'nin muhammen bedeli 6.200.000.000 TL (Altı milyar ikiy üzmilyon TürkLirası) olarak duyuruldu.

Bünyesinde; Van ili Tuşba ilçesinde yer alan, tek eksenli güneş takip sistemine sahip Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrallerinden (GES) biri ve Antalya ili Akseki ilçesindeki güneş enerji santrali bulunan ve

88,54 MWm toplam kurulu güce sahip Gün Güneş Enerjisi'nin muhammen bedeli 2.000.000.000 TL (İki milyar TürkLirası).

İzmir-Manisahattında bulunan toplam kurulu gücü 87,65 MWm rüzgar enerji santrali ile Sibelres Elektrik'in muhammen bedeli 2.700.000.000 TL (İki milyar yedi yüz milyon TürkLirası)

Van ili Muradiye ilçesindeki hidroelektrik santralleri ile 42,30 MWm'lık kurulu güce sahip Muradiye Elektrik ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santrali ile 100,80 MWm'lık kurulu güce sahip Betim Enerji için de ihale takvimi belli oldu. Muradiye Elektrik'in muhammen bedeli 2.100.000.000 TL (İkimilyaryüzmilyonTürkLirası) iken; Betim Enerji'nin muhammen bedeli 2.600.000.000 TL (İki milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olarak duyuruldu.

Yatırımcılar satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde, 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden ihale şartnamesini alarak belirlenen tarihlerde ilgili santralleri gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacak olan bilgi odasından erişim sağlayabilecek.

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, bildirilen son başvuru tarihine kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe34394 Şişli/İstanbul' adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek.

Yenilenebilir enerji şirketlerinin satış ihaleleri,Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller DaireBaşkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden, internet üzerinden https://www.tmsf.org.tr veya 0.212.3402412/0.212.3401494no.lu telefonlardan alınabilecek.

"Yasal Uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
Türk Telekom
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Biden’dan teleprompter kazası: NATO Liderler Zirvesi’ne damga vuran skandal! Kendini kurtarmaya çalıştığı röportaj sonu oldu
Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
SON DAKİKA