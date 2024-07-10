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Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor! TC kimlik kartıyla şipşak başvurun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları, hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Son olarak, muhtaçlık durumu bulunan bireylere yönelik 365 gün kesintisiz olarak sunulan 'Aşevi' yardımı ile ilgili detaylar açıklandı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:01 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 15:01
Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor! TC kimlik kartıyla şipşak başvurun

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik ekonomik destekleri sunmaya devam ediyor. Bakanlık, 18 yaş ve üzeri her vatandaşa, TC Kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla 'Aşevi' yardımı yapılacağını duyurdu. Bu yardım, özellikle yemek yapabilecek durumda olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yöneliktir.

Kimler Faydalanabilir?

Aşevi hizmetinden, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişiler yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan kişiler (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) bu hizmetten faydalanabilirler.

BARINMA - GIDA Aşevleri

3294 Sayılı Kanun ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Belgede 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla aşevi hizmeti sunulduğu belirtilmiştir. Bu kanun, sosyal yardım hizmetlerini düzenleyen temel yasal çerçevedir.

Hizmetten Faydalanma Şartları

Aşevi hizmetlerinden faydalanacak kişilerin yaşlı, engelli veya hasta olmaları ve evde yemek yapabilecek durumda olmamaları gerektiği vurgulanmış. Ayrıca, gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar veya evsizler de bu hizmetten yararlanabilmektedir.

18 Yaş Üstü Aile Bireyleri için Aşevi Hizmeti

Belge, 18 yaş üstü aile bireylerinin (aşevi hizmeti alınan ilçelerde) bu hizmetten yararlanabileceğini belirtmektedir. Bu, aşevi hizmetlerinin sadece bireysel değil, aile bazında da destek sağladığını göstermektedir.

Kimlik Belgesi ve Başvuru Süreci

Aşevi hizmetlerinden yararlanabilmek için kimlik belgesinin ibrazı gerektiği belirtilmiştir. Bu, hizmetten yararlanacak kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasını ve yasal prosedürlere uygunluğun sağlanmasını zorunlu kılar.

Günlük Sıcak Yemek Hizmeti

Son olarak, aşevi hizmetlerinin günlük olarak sıcak yemek şeklinde sunulduğu bilgisi verilmiştir. Bu, ihtiyaç sahibi bireylere düzenli ve sağlıklı beslenme desteği sağlanmasının önemini vurgular.

KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

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