Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor! TC kimlik kartıyla şipşak başvurun

Hizmetten Faydalanma Şartları
Aşevi hizmetlerinden faydalanacak kişilerin yaşlı, engelli veya hasta olmaları ve evde yemek yapabilecek durumda olmamaları gerektiği vurgulanmış. Ayrıca, gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar veya evsizler de bu hizmetten yararlanabilmektedir.
18 Yaş Üstü Aile Bireyleri için Aşevi Hizmeti
Belge, 18 yaş üstü aile bireylerinin (aşevi hizmeti alınan ilçelerde) bu hizmetten yararlanabileceğini belirtmektedir. Bu, aşevi hizmetlerinin sadece bireysel değil, aile bazında da destek sağladığını göstermektedir.
Kimlik Belgesi ve Başvuru Süreci
Aşevi hizmetlerinden yararlanabilmek için kimlik belgesinin ibrazı gerektiği belirtilmiştir. Bu, hizmetten yararlanacak kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasını ve yasal prosedürlere uygunluğun sağlanmasını zorunlu kılar.
Günlük Sıcak Yemek Hizmeti
Son olarak, aşevi hizmetlerinin günlük olarak sıcak yemek şeklinde sunulduğu bilgisi verilmiştir. Bu, ihtiyaç sahibi bireylere düzenli ve sağlıklı beslenme desteği sağlanmasının önemini vurgular.
KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/