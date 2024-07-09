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2024'ün en pahalı uçak bileti 299 bin 177 liraya satıldı

Ülkemizdeki havalimanları ilk 6 ayda 104.8 milyon yolcuya hizmet verirken, en pahalı uçak bileti iç hatlarda 9 bin 117 liraya İstanbul-Antalya, dış hatlarda 299 bin liraya İstanbul Paris rotasında satıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
2024’ün en pahalı uçak bileti 299 bin 177 liraya satıldı

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Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk yarısında 104 milyon 833 bin yolcuya hizmet verilirken, uçak biletlerinin karnesi açıklandı. Seyahat platformu turna. com'un raporuna göre, yılın ilk yarısının en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul-Paris rotasında 299 bin 177 liraya satıldı. En pahalı dış hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul- Bangkok uçuşunda 243 bin liraya alıcı buldu.

İç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti ise İstanbul-Antalya rotasında 9 bin 117 liraya alıcı buldu. 2024'ün en ucuz iç hat uçak bileti 432 liraya İstanbul-İzmir, en ucuz iç hat gidiş-dönüş uçak bileti Balıkesir, Edremit-İstanbul rotasında bin 43 liradan alıcı buldu. En ucuz dış hat tek yön uçak bileti 642 liraya İstanbul-Tahran, en ucuz dış hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul-Bükreş uçuşunda 2 bin 145 liraya satıldı. Uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem dış hatlarda Ocak, iç hatlarda ise Mart ayı olarak belirlendi.

EN GÖZDE ROTALAR
İlk 6 ayda iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul- Antalya, İzmir-İstanbul ve Adana-İstanbul oldu. 65 yaş üzeri yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Antalya'ya, dış hatlarda ise Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf'a uçtu. Öğrenciler, iç hatlarda en çok yolculuğu İstanbul, Antalya, İzmir; dış hatlarda Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt'a yaptı.

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