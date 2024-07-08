PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

Borsada Temmuz ayı, yatırımcılar için oldukça kârlı bir ay olacak. Birçok şirket, bu ay yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. İşte Temmuz 2024'te temettü ödeyecek şirketlerin listesi ve ödeme tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 18:28 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 18:28
Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsada Temmuz ayı Temettü ayı olacak. Borsada son dakika haberi geldi. Gelen haberde birçok şirketin Temmuz ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağı öğrenildi. İşte Temmuz 2024 temettü ödeme takvimi...

📅 8 Temmuz 2024

  • Erbos: 2,025 TL
  • Tabgd: 0,505 TL
  • Atakp: 0,791 TL
  • Merit: 0,90 TL
  • Dohol: 0,045 TL

📅 9 Temmuz 2024

  • Burce: 1,469 TL
  • Yggyo: 3,110 TL
  • Kmpur: 0,444 TL

📅 10 Temmuz 2024

  • Pagyo: 2,30 TL

📅 17 Temmuz 2024

  • Bimas: 1,80 TL
  • Mercn: 0,063 TL
  • Papil: 0,052 TL

📅 18 Temmuz 2024

  • Pnlsn: 0,696 TL

📅 22 Temmuz 2024

  • Trgyo: 2,350 TL
  • Avpgy: 0,630 TL
  • Lkmnh: 0,625 TL
  • Grtrk: 0,036 TL

📅 23 Temmuz 2024

  • Durdo: 0,090 TL
  • Prkme: 1,209 TL

📅 24 Temmuz 2024

  • Ahgaz: 0,017 TL
  • Yaprk: 1,980 TL

📅 25 Temmuz 2024

  • Vesbe: 0,653 TL
  • Brksn: 0,075 TL
  • Enery: 0,345 TL

📅 29 Temmuz 2024

  • Osmen: 0,999 TL
  • Aydem: 0,491 TL

📅 31 Temmuz 2024

  • Astor: 1,188 TL
  • Ayen: 0,552 TL

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınızı verirken dikkatli olunuz.

Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş Perşembe günü diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş Perşembe günü diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...
Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş 'Perşembe günü' diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
Fenerbahçe’den yılın transferi! Szymanski’nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
EURO 2024 ile birlikte yıldız oyuncular değerlerine değer kattı! Milli takımın başarısıyla kasa doldu
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
Fransa’da aşırı sağın zaferine sol darbesi! Erken genel seçimde büyük sürpriz! Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Tam bir yıl geçti! Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım: Seni çok özledim! | Özkan Uğur’un hesabından ilk kez paylaşım
EURO 2024’te hile skandalı! Dünya İngiltere kalecisi Jordon Pickford’un o fotoğrafını konuşuyor: İsviçre zaferinde gizli silah
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
SON DAKİKA