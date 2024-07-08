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Milli Emlak'tan TATİL BELDESİ'NDE 111 bin TL'ye arazi! Alıp prefabrik yapmayan bin pişman olacak! En az 2 milyon TL'den satılıyorken...

Tatil beldesinde uygun fiyatlı arazi fırsatı sunan Milli Emlak, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Arazi fiyatlarının en az 2 milyon TL'den başladığı bu bölgede, böyle bir yatırımın ne kadar karlı olabileceği açıkça görülüyor. İşte Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 20:18 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 20:18
Milli Emlak’tan TATİL BELDESİ’NDE 111 bin TL’ye arazi! Alıp prefabrik yapmayan bin pişman olacak! En az 2 milyon TL’den satılıyorken...

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Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan bu arazi, hem yatırımcılar hem de yazlık hayali kuranlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Prefabrik ev yaparak, uygun fiyatlı bir tatil yeri elde etmek mümkün. Arazi fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, bu fırsatı değerlendirmeyenler bin pişman olabilir.

Balıkesir'de satılık 2 arazi ilanıBalıkesir'de satılık 2 arazi ilanı

MİLLİ EMLAK UYGUN FİYATLI ARSA İMKANI

Tatil beldesinde uygun fiyatlı arazi fırsatı sunan Milli Emlak, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Arazi fiyatlarının en az 2 milyon TL'den başladığı bu bölgede, böyle bir yatırımın ne kadar karlı olabileceği açıkça görülüyor.

AYVALIK'TA 111 BİN TL'YE ARAZİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺111.365,00
Teminat Bedeli ₺33.409,50
Uygun Yüzölçümü 171,33 m²
İhale Tarihi 24/07/2024
İhale Saati 11:00
İhale Yeri Balıkesir
İletişim Adresi https://balikesir.csb.gov.tr/
Telefon (266) 312 31 02

Balıkesir, Ayvalık satılık araziBalıkesir, Ayvalık satılık arazi

KÜÇÜK PREFABRİK EVLER (30-60 M²)

Bu tür evler, genellikle yazlık veya tek kişilik yaşam alanları için tercih edilir.

  • Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL

ORTA BÜYÜKLÜKTE PREFABRİK EVLER (60-120 M²)

Aileler için uygun olan bu evler, daha geniş yaşam alanları sunar.

  • Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL

BÜYÜK PREFABRİK EVLER (120 M² VE ÜZERİ)

Geniş aileler veya daha lüks yaşam alanları isteyenler için idealdir.

  • Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri

LÜKS PREFABRİK EVLER

Özel tasarımlar, kaliteli malzemeler ve ekstra özellikler içeren bu evler, daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.

  • Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri

🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.

🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.

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