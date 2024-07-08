Milli Emlak’tan TATİL BELDESİ’NDE 111 bin TL’ye arazi! Alıp prefabrik yapmayan bin pişman olacak! En az 2 milyon TL’den satılıyorken...

Aileler için uygun olan bu evler, daha geniş yaşam alanları sunar.

Bu tür evler, genellikle yazlık veya tek kişilik yaşam alanları için tercih edilir.

Özel tasarımlar, kaliteli malzemeler ve ekstra özellikler içeren bu evler, daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.

Geniş aileler veya daha lüks yaşam alanları isteyenler için idealdir.

🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.

🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.