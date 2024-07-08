Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş ’Perşembe günü’ diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...

ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası altın fiyatlarının 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığında hareket edeceğini belirten Memiş, bu bant aralığının altın fiyatlarındaki olası düşüş veya yükseliş hareketleri için kritik olduğunu ifade etti. Gram altın yatırımcıları için de 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığının önemli olduğunu vurguladı.