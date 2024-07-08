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Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş 'Perşembe günü' diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasının bu hafta perşembe gününe odaklandığını belirtti. Özellikle ABD enflasyon verilerinin ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının altın fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulayan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 17:40 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 17:40
Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş ’Perşembe günü’ diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasının bu hafta Perşembe gününe odaklandığını belirtti. ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı ve yatırımcıların merakını uyandırdı. "Altın alalım mı, bekleyelim mi?" sorusu gündemdeyken, Memiş, Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin altın piyasasında belirleyici olacağını ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın Salı günü yapacağı açıklamalar ve Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine dikkat çekerek, altın yatırımcılarını uyardı. Memiş, "Bu haftayı Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra diye ikiye ayırmak gerekiyor," dedi ve ekledi: "Altın fiyatları ne olur?" sorusunu yanıtladı.

Memiş, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olacağını belirterek, "Bu hafta altın fiyatlarını Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra diye ikiye ayırabiliriz" dedi. Özellikle ABD enflasyon verisinin, para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacağını ve yatırımcıların bu veriye odaklanması gerektiğini söyledi.

ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası altın fiyatlarının 2 bin 350-2 bin 400 dolar aralığında hareket edeceğini belirten Memiş, bu bant aralığının altın fiyatlarındaki olası düşüş veya yükseliş hareketleri için kritik olduğunu ifade etti. Gram altın yatırımcıları için de 2 bin 420-2 bin 520 lira aralığının önemli olduğunu vurguladı.

Memiş, "Bu hafta gram altın yatırımcısı ons'u takip etmeye devam etmeli. Ons altında yaşanan dalgalanma, gram altında makas aralığının açılmasına neden oluyor."

Temmuz için yaptığım uyarılar doğrulandı ve yükseliş başladı. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim" diyerek yatırımcılara alım fırsatlarının devam edeceğini belirtti.

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