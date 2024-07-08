Gram altın yatırımcısına uyarı verildi! İslam Memiş ’Perşembe günü’ diyerek açıkladı! Gram, çeyrek, tam, ONS altın fiyatları...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasının bu hafta Perşembe gününe odaklandığını belirtti. ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı ve yatırımcıların merakını uyandırdı. "Altın alalım mı, bekleyelim mi?" sorusu gündemdeyken, Memiş, Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin altın piyasasında belirleyici olacağını ifade etti.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
İslam Memiş, Fed Başkanı Powell'ın Salı günü yapacağı açıklamalar ve Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine dikkat çekerek, altın yatırımcılarını uyardı. Memiş, "Bu haftayı Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra diye ikiye ayırmak gerekiyor," dedi ve ekledi: "Altın fiyatları ne olur?" sorusunu yanıtladı.
Memiş, perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olacağını belirterek, "Bu hafta altın fiyatlarını Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra diye ikiye ayırabiliriz" dedi. Özellikle ABD enflasyon verisinin, para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacağını ve yatırımcıların bu veriye odaklanması gerektiğini söyledi.