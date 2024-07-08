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DSİ, ESK, MEB acil personel arıyor! 39 bin TL maaşla kamu işçisi alımı! İŞKUR KPSS şartsız sınavsız başvuru linki...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ), Et ve Süt Kurumu (ESK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Jandarma ve belediyelere yüksek maaşla kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmaksızın yapılacak alımlarda, birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 19:06 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 19:06
DSİ, ESK, MEB acil personel arıyor! 39 bin TL maaşla kamu işçisi alımı! İŞKUR KPSS şartsız sınavsız başvuru linki...

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İŞKUR, birçok kamu kurumuna yüksek maaşla kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. DSİ, ESK, Jandarma, MEB ve belediyelerde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

DSİ, ESK, JANDARMA, MEB KAMU İŞÇİSİ ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, birçok kuruma yüksek maaşla kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte ilanlara dair tüm detaylar...

KURUMLAR

💠 Devlet Su İşleri (DSİ

💠 Et ve Süt Kurumu (ESK)

💠 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Bu kurumlar, KPSS şartı aranmaksızın kamu işçisi alımı gerçekleştirecek.

ESK KMU İŞÇİSİ İLANLARIESK KMU İŞÇİSİ İLANLARI

Başvuru Genel Şartları:

🔷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔷 Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması bulunmamak

🔷 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

🔷 Engelliler için en az %40 engelli raporuna sahip olmak

🔷 Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış veya muaf olmak

🔷 Kamu haklarından mahrum bulunmamak

🔷 Arşiv araştırması sonucunda görevine engel bir hususun bulunmaması (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların iş sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.)

DSİ KAMU İŞÇİSİ İLANLARIDSİ KAMU İŞÇİSİ İLANLARI

ALIM YAPILACAK KADROLAR

  • Terzi
  • Büro İşçisi
  • Telsiz-Telefon Operatörü
  • Teknik Servis Elemanı
  • Teknik Ressam
  • Beden İşçisi
  • Tır-Çekici Şoförü
  • Kahvaltı Hazırlama Elemanı
  • Aşçı Yardımcısı
  • Temizlik Görevlisi
  • Soğutma Sistemi Operatörü
  • Ön Muhasebeci
  • Şoför-Yük Taşıma

MEB KAMU İŞÇİSİ İLANLARIMEB KAMU İŞÇİSİ İLANLARI

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

🔶 İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

🔶 İŞKUR resmi internet adresine giriş yapın.

🔶 Yayınlanan ilanlar arasından başvurmak istediğiniz ilanı seçin.

🔶 İlan detaylarını inceleyin ve başvuru şartlarını karşıladığınızdan emin olun.

🔶 Başvurunuzu tamamlayın.

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