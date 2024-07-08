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ATM'den para çeken, yatıran milyonlara uyarı: Bunu yapanın kartı direkt kapatılacak

Sık sık banka ve kredi kartı kullanan herkes, hayatında bir kez olsun kartını ATM'ye kaptırmıştır. Kimi zaman dalgınlıkla hatalı girilen şifre sonrası, kimi zaman ise para çektikten sonra kartın ATM yuvasında unutulmasından kaynaklanan bu durum, aniden kartsız kalmanıza neden olabiliyor.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:15 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:16
ATM’den para çeken, yatıran milyonlara uyarı: Bunu yapanın kartı direkt kapatılacak

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Geçtiğimiz günlerde ATM'ler üzerinden yapılacak para çekme limitlerini artıran bankalar, şimdi de ATM işlemlerine yönelik güvenlik protokolünde değişikliğe gitti. ATM'lere yapılan güncellemelerle birlikte, belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı.

YENİ UYGULAMA VE FAST ENTEGRASYONU

Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak sunuluyor.

Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi tanıyor. Böylece, bir kişi başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebiliyor. Bu sayede finansal ilişkiler daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilir.

DİKKAT! ATM BUNU YAPANIN KARTINI YUTACAK

ATM işlemleri sırasında bazı teknik arızalar veya güvenlik nedenleriyle kartın yutulması söz konusu olabilir. ATM kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar vardır. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde ATM, kartınızı anında yutabilir:

  • Şifrenin üç kez yanlış girilmesi
  • Kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi
  • Kartın son kullanma tarihinin geçmesi
  • ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi
  • Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması

ATM'ler üzerinden yapılacak para çekme limitlerinin artırılması ve güvenlik protokollerinin güncellenmesiyle, kullanıcıların daha güvenli ve hızlı işlemler yapabilmesi hedefleniyor. Ancak bu yeniliklerin getirdiği risklerin farkında olarak, dikkatli davranmak büyük önem taşıyor.

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